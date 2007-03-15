در کرج از مدال آوران تجلیل نمی شود / 153 اعزام ملی و بین المللی بدون هیچ پشتوانه ای صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در کرج ، معاون مدیر کل و رییس اداره تربیت بدنی کرج در نشست مشترک هیات های ورزشی کرج ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: بودجه ها و اعتبارات ناچیز این اداره اجازه کوچک ترین حرکتی در این زمینه را نمی دهد و مدال آوران بین المللی و ملی ما مورد تقدیر بایسته و شایسته واقع نمی شوند.

وی خاطرنشان کرد: در سال 85 به دلیل تغییر مدیریت و نیز انتخابات شورای شهر، تربیت بدنی کرج از شورای شهر و سایر نهادهای شهرستان هیچ کمکی نگرفت و اگر از ورزشکاری تجلیل شد با رایزنی روسای هیات ها و برخی افراد این اقدام صورت گرفت.

فیروزگاه تاکید کرد: همه مسئولان برای تجلیل از ورزشکاران و ضروت آن اتفاق نظر دارند چراکه با تجلیل از ورزشکاری که سکویی را تصاحب کرده ، سایر ورزشکاران نیز انگیزه پیدا می کنند.

وی تصریح کرد: در سال 85 بیش از 153 اعزام به مسابقات ملی ، آسیایی و بین المللی بدون هیچ پشتوانه و کمکی از سوی فدراسیون ها و اداره کل تربیت بدنی استان تهران از کرج صورت گرفت و این نشان از اوج توانمندی ورزشکاران کرج است.

فیروزگاه یادآور شد: تعداد مدال آوران کرج به اندازه مدال آوران چندین استان کشور است اما بودجه ها و اعتبارات کرج با وجود مستقل بودن همه هیات های ورزشی شهرستان در حد یک شهرستان بسیار کوچک است.

وی عنوان داشت: بر اساس آمار سازمان تربیت بدنی، کرج جز 8 استان برتر کشور در مدال آوری و قهرمان پروری است و بسیاری از قهرمانان مطرح کشور در سطوح ملی و جهانی ، ورزش خود را از این شهرستان آغاز کرده اند اما به دلیل کمبود امکانات به خصوص در سال های گذشته جذب استان تهران شده اند.

فیروزگاه تصریح کرد: کرج همه ساله پذیرایی و میزبانی چندین مسابقه ملی و بین المللی را برعهده دارد بدون آنکه حتی خوابگاه ویژه ورزشکاران در این کلانشهر وجود داشته باشد و با ساخت خوابگاه به دلیل استان نبودن کرج موافقت نمی شود .

وی ادامه داد: البته رایزنی های بسیاری برای این موضوع و اختصاص خوابگاه ورزشی به کرج صورت گرفته و قرار است خوابگاهی با مشارکت شهرداری کرج ساخته و به تربیت بدنی تحویل شود تا در زمان میزبانی مسابقات از آن بهره گیری شود.

رییس اداره تربیت بدنی کرج در بخش دیگری از سخنان خود با تشکر از زحمات مسئولان هیات های ورزش گفت: همه هیات های ورزشی کرج بدون مزد و تنها بر اساس عشق و علاقه خود کار می کنند و حتی مکانی به عنوان دفتر آنها وجود ندارد ضمن آنکه در این زمینه بودجه ای نیست تا در اختیار هیات ها قرار گیرد.

فیروزگاه تاکید کرد: بودجه اداره تربیت بدنی کرج از سوی اداره کل تربیت بدنی استان تهران تا این لحظه چهار میلیون تومان بوده و از سوی سازمان بودجه ای به کرج پرداخت نشده در حالی که تیم های کرجی به عنوان استان درمسابقات شرکت می کنند و تمام هزینه های آنها توسط خود کرج تامین می شود .

وی اظهار امیدواری کرد: با پیگیری مسئولان شهرستان به خصوص نمایندگان کرج در مجلس بحث ارتقای اداره تربیت بدنی به اداره کل که از دو سال پیش مطرح شده و به دلیل جابه جایی مدیریت ها هنوز بلاتکلیف مانده است به طور جدی پیگیری می شود و اداره تربیت بدنی کرج به جمع 18 اداره کل موجود در کشور می پیوندد.

به گزارش مهر ، دراین جلسه از 80 نفر از روسا و نایب رییسان هیات های ورزش کرج با اهدای سکه و لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.