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۲۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۲۸

در کرج

600 حلقه چاه کشاورزی از مدار بهره برداری خارج شد

مدیر اداره جهاد کشاورزی کرج از خروج 600 حلقه چاه آب کشاورزی از مدار بهره برداری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، غلامرضا ترکاشوند در آخرین جلسه کارگروه آب و کشاورزی این شهرستان اظهار داشت: طبق آخرین آمار کارشناسان جهاد کشاورزی و امور آب هزار و 200 حلقه چاه دارای پروانه و مجوز در این شهرستان موجود است که 600 حلقه آنها از مدار استفاه خارج شده اند.

وی افزود: به دلیل خشکسالی در سه سال اخیر و کاهش آب رودخانه کرج و خارج شدن این تعداد چاه از مدار بهره برداری کشاورزان شهرستان با مشکل جدی برای تامین آب مواجه شده اند.

ترکاشوند خاطرنشان کرد: خروج این تعداد چاه از مدار حتی در استان های بزرگ نیز دور از ذهن است اما به دلیل افزایش بی رویه جمعیت ، عدم مدیریت برای جمع آوری آبهای سطحی و بارش کم باران در حال حاضر نبود آب کشاورزی مهمترین معضل کشاورزان شهرستان شده است.

وی ادامه داد: امور آب قرار بود با همکاری شرکت لار تا پایان شهریورماه سال 85 تعداد چاه های مجاز و غیرمجاز و چگونگی وضعیت آنان را بررسی کند که متاسفانه تاکنون هیچ نتیجه ای به جهاد کشاورزی نیامده است.

ترکاشوند تصریح کرد: انتقال آب رودخانه کرج به تهران از دیگر مسائلی است که کشاورزان شهرستان را نگران و آنان را نسبت به ادامه شغل خود دلسرد کرده است، زیرا در صورت محقق شدن این موضوع آبهای زیرزمینی و آبخوان های کرج که هم اکنون نیز وضع نامساعدی دارند نابود خواهند شد.

معاون امور آب کرج نیز در این نشست اظهار داشت: اولویت امور آب به ترتیب تامین آب شرب ، صنعتی و دامداری است و از نظر تامین آب کشاورزی ممنوعیت های قانونی وجود دارد.

کد مطلب 461700

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