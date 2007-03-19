600 حلقه چاه کشاورزی از مدار بهره برداری خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، غلامرضا ترکاشوند در آخرین جلسه کارگروه آب و کشاورزی این شهرستان اظهار داشت: طبق آخرین آمار کارشناسان جهاد کشاورزی و امور آب هزار و 200 حلقه چاه دارای پروانه و مجوز در این شهرستان موجود است که 600 حلقه آنها از مدار استفاه خارج شده اند.

وی افزود: به دلیل خشکسالی در سه سال اخیر و کاهش آب رودخانه کرج و خارج شدن این تعداد چاه از مدار بهره برداری کشاورزان شهرستان با مشکل جدی برای تامین آب مواجه شده اند.

ترکاشوند خاطرنشان کرد: خروج این تعداد چاه از مدار حتی در استان های بزرگ نیز دور از ذهن است اما به دلیل افزایش بی رویه جمعیت ، عدم مدیریت برای جمع آوری آبهای سطحی و بارش کم باران در حال حاضر نبود آب کشاورزی مهمترین معضل کشاورزان شهرستان شده است.

وی ادامه داد: امور آب قرار بود با همکاری شرکت لار تا پایان شهریورماه سال 85 تعداد چاه های مجاز و غیرمجاز و چگونگی وضعیت آنان را بررسی کند که متاسفانه تاکنون هیچ نتیجه ای به جهاد کشاورزی نیامده است.

ترکاشوند تصریح کرد: انتقال آب رودخانه کرج به تهران از دیگر مسائلی است که کشاورزان شهرستان را نگران و آنان را نسبت به ادامه شغل خود دلسرد کرده است، زیرا در صورت محقق شدن این موضوع آبهای زیرزمینی و آبخوان های کرج که هم اکنون نیز وضع نامساعدی دارند نابود خواهند شد.

معاون امور آب کرج نیز در این نشست اظهار داشت: اولویت امور آب به ترتیب تامین آب شرب ، صنعتی و دامداری است و از نظر تامین آب کشاورزی ممنوعیت های قانونی وجود دارد.