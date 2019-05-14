هدف گذاری ۳۰ هزار فرصت شغلی برای ایثارگران در سال ۹۸

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد علی شهیدی در نشست شورای معاونین و مدیران بنیاد شهید که امروز برگزار شد، با بیان اینکه برای سال ۹۸ اشتغال ۳۰ هزار نفر از ایثارگران جویای کار، هدف گذاری شده است، گفت: هم اکنون بیش از ۹۰ هزار ایثارگر جویای کار در کشور وجود دارد. در سال گذشته بیش از ۲۴ هزار شغل برای ایثارگران ایجاد شد و با برنامه‌ریزی انجام شده، در تلاش هستیم در سال جاری این میزان را به ۳۰ هزار فرصت شغلی افزایش دهیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه هم اکنون نرخ بیکاری در کشور ۱۲ درصد است، گفت: این میزان در بین جامعه ایثارگری حدود ۴ درصد است.

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۲ بیش از ۶۹ هزار ایثارگر جویای کار وجود داشت، افزود: با تلاش اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد و صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اقدامات خوبی صورت گرفته است و روند افزایشی در ایجاد اشتغال جامعه ایثارگری حفظ شده است این در حالی است که هر ساله با تعداد بیشتری از فارغ‌التحصیلان ایثارگر مواجه هستیم.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: برقراری ارتباط بین انتخاب رشته تحصیلی و بازار کار و اشتغال، یکی از ضرورت‌هایی است که ایثارگران باید به آن توجه داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در بنیاد در ادامه با تأکید بر اینکه مشاوره تحصیلی و شغلی باید به گونه‌ای صورت گیرد که فارغ‌التحصیلان سریع‌تر جذب بازار کار شوند، اظهار داشت: فرهنگ سازی برای افزایش انگیزه افراد برای اشتغال در حوزه‌های بخش خصوصی و غیردولتی یک ضرورت است زیرا با توجه به سیاست کوچک سازی دولت و تقاضاهای زیاد برای استخدام در بخش دولتی، امکان اشتغال در بخش دولتی برای همه متقاضیان وجود ندارد.

وی افزود: با توجه به امضای تفاهم‌نامه با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرصت خوبی برای ورود ایثارگران در حوزه‌های مختلف به خصوص بخش صنعت، معدن و تجارت ایجاد می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین شهیدی در ادامه تصریح کرد: از مجموع ۹۰ هزار ایثارگر جویای کار، بیش از ۹ هزار نفر فرزند شهید، ۲ هزار و ۶۰۰ نفر فرزند جانباز ۷۰ درصد و ۳ هزار و ۲۰۰ نفر جانباز هستند و مابقی هم شامل فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و هم خواهر و برادر شهید می‌شوند. از این تعداد، ۲۳ هزار نفر دارای تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم هستند که باید از طریق آموزش‌های فنی و مشاوره‌های شغلی، برای توانمندسازی و اشتغال آنان اقدام شود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات در ایجاد اشتغال مانند ایجاد استارت‌آپ ها در حوزه‌های مختلف، گفت: این ظرفیت سازی با استفاده از امکانات بنیاد و سازمان‌های تابعه یک ضرورت است و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که ایثارگران هم از این فرصت‌ها به خوبی جهت اشتغال و کارآفرینی استفاده کنند.