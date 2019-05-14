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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۹:۳۹

مدیرکل تامین اجتماعی لرستان خبر داد:

تدوین بسته حمایتی ۱۷ گانه از کارگاه‌های تولیدی خسارت دیده از سیل

تدوین بسته حمایتی ۱۷ گانه از کارگاه‌های تولیدی خسارت دیده از سیل

خرم‌آباد- مدیرکل تامین اجتماعی لرستان از تدوین بسته حمایتی ۱۷ گانه در حوزه لیست بیمه کارگاه‌های تولیدی خسارت دیده از سیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهانی عصر امروز سه شنبه در ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه برای حمایت از فعالان اقتصادی یک بسته حمایتی ۱۷ گانه را بررسی و پیگیری کرده ایم، اظهار داشت: این بسته حمایتی چند شاخص مهم دارد.

وی تصریح کرد: لیست و حق بیمه کارگاه‌ها را دریافت می‌کنیم، هماهنگی و مدارا و تسهیل در این رابطه انجام شده و می‌شود.

مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان با تاکید بر اینکه این نهاد سالانه ۱۳۰۰ میلیارد مستمری پرداخت می‌کند، افزود: همچنین ماهانه ۱۰۰ میلیارد مستمری بازنشستگی پرداخت می‌کنیم.

جهانی خاطرنشان کرد: با وجود تنگناها، اما نگاه حمایت از تولید و حفظ اقتصاد تولید به صورت همه جانبه حاکم است و کارگاه‌هایی که در سیل خسارت دیدند را همیاری می‌کنیم.

کد مطلب 4617143

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