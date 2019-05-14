جدیدترین موضع گیری نخست وزیر عراق درباره اختلافات ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق اعلام کرد: واشنگتن و تهران تمایلی برای جنگ ندارند و خواهان جنگ نیستند.

وی افزود: عراق با دو طرف در ارتباط است. نزاع میان تهران و واشنگتن که دو متحد اصلی بغداد هستند و دشمن یکدیگرند، پرونده پیچیده ای است که عراق با تلاش فراوان برای مهار اختلافات و دست یابی به راه حلی برای این بحران حرکت می‌کند. بغداد به طور منظم با تهران و واشنگتن در تماس است و به دنبال کاستن از تنش میان این دو کشور است.

نخست وزیر عراق بیان کرد: ما با مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا تحولات منطقه و نحوه دور کردن خطر از عراق را مورد رایزنی کردیم.

عبدالمهدی در ادامه تاکید کرد: اگر بین ایران و آمریکا درگیری شود، ما برنامه‌هایی برای شرایط اضطراری داریم.

وی از ختم به خیر شدن اوضاع علی رغم تشدید تنش میان ایران و آمریکا خبر داد.