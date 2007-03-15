بعضی از بازیکنان بی مسئولیت بازی می کنند/ ترکیب تیم را تغییر می دهم

سرمربی تیم فوتبال امید با بیان این مطلب به خبرنگارمهرافزود : در دیدار مقابل عربستان بعضی از بازیکنان نمایش بسیار ضعیفی داشتند و با وجود اینکه می دانستند این بازی به لحاظ امتیازی برای ما اهمیت بسزایی دارد ولی بدون احساس مسئولیت بازی کردند و نتوانستیم به آنچه انتظار داشتیم دست یابیم .



بگوویچ اضافه کرد : تنها نیمی از بازیکنان امید توانستند انتظارات مرا در این دیدار برآورده کنند و سایر بازیکنان در اندازه های خود ظاهر نشدند که مطمئنا در دیدارهای آینده در خصوص استفاده از آنها تجدید نظر خواهم کرد .



وی با بیان اینکه شکست مقابل عربستان کار تیم امید برای صعود از این مرحله را بسیار دشوار کرد، اظهار داشت : تیم امید می توانست مقابل عربستان بازنده نباشد . ما در نیمه دوم ، بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم و چند موقعیت مسلم گلزنی داشتیم که به راحتی آنها را از دست دادیم ضمن اینکه اعتقاد دارم داور از گرفتن یک پنالتی مسلم بر روی کعبی چشم پوشی کرد .

بگوویچ در خصوص گل برتری تیم عربستان گفت : این گل روی اشتباه فردی مدافعان ما صورت گرفت و با وجود اینکه تمرینات ویژه ای را روی هماهنگی و انسجام بازیکنان خط دفاعی انجام دادیم ولی مدافعین ما در حساس ترین دقایق بازی مرتکب اشتباهی غیر قابل جبران شدند .



سرمربی تیم امید با بیان اینکه تماشاگران عربستان حمایت همه جانبه ای از تیم امید کشورمان داشتند و نزدیک به 3 هزار تماشاگرجو ورزشگاه را کاملا به سود این تیم تغییر داده بود ، اظهار داشت : این حمایت روحی در حالی است که برخی از باشگاه ها حتی از در اختیار قرار دادن بازیکنان خود به تیم امید سرباز می زنند و از سوی تماشاگران نیز در روز بازی با استرالیا حمایت چندانی از تیم امید صورت نگرفت .



بگوویچ با تاکید بر اینکه با وجود سخت شدن شرایط تیم امید برای صعود از این گروه ، برای راهیابی به المپیک نا امید نیستیم تاکید کرد : تیم امید با شرایط کنونی چاره ای جز پیروزی در دیدار خانگی روز هشتم فروردین مقابل اردن ندارد . تساوی خانگی استرالیا مقابل اردن هنوز این شانس را به ما داد که به بازی های آینده امیدوار باشیم .



وی اضافه کرد : قصد دارم تغییراتی را در ترکیب تیم امید ایجاد کنم و با کنار گذاشتن چند بازیکن کم کار وبدون مسئولیت، نفرات جدیدی را برای بازی برابر اردن به اردوی تیم امید دعوت کنم تا با وارد کردن این شوک مثبت به تیم بتوانیم دربازی های آینده امتیازهای از دست رفته را جبران کنیم .