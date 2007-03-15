به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل در جلسه عصر امروز مجلس که به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان در خصوص لایحه بودجه 86 کل کشور برگزار شد ، با اعلام این خبر از نمایندگان خواست تا در زمان تنفس مجلس را ترک نکنند .

وی افزود : در زمان تنفس اصلاحات صورت گرفته بر روی ایردات شورای نگهبان مجددا به شورا ارسال می شود که اگر شورای نگهبان اصلاحات مجلس را تایید کند با تشکیل جلسه ای لایحه بودجه 86 کل کشور را به دولت ابلاغ خواهد کرد .

رئیس مجلس تاکید کرد : در صورتی که ایرادات شورای نگهبان باقی بماند برای حل اختلاف به مجمع تشخیص ارسال خواهد شد .

گفتنی است جلسه عصر امروز مجلس که قرار بود ساعت 14 تشکیل شود به دلیل نرسیدن گزارش کمیسیون تلفیق به دست نمایندگان با یک ساعت و نیم تاخیر یعنی ساعت 30/15 آغاز شد .