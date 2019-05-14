به گزارش خبرنگار مهر، علی طالبی شامگاه سه شنبه در حاشیه جلسه قرارگاه سازندگی و بازسازی مناطق سیل زده در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه به دستور وزیر کشور و رئیس قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده به لرستان آمدیم، اظهار داشت: بازدیدی از مناطق مختلف انجام دادیم. کارها بسیار خوب پیش رفته و فضای شهری به حالت عادی برگشته است.

وی با بیان اینکه در مورد اقدامات به ویژه در حوزه پل‌ها خدمات خوبی انجام شده است و البته در بخش‌هایی نیاز به حمایت بیشتر است، تصریح کرد: ۱۴ پل ایجاد شده است که در چند روز آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد و ارتباط روستاها با مناطق شهری برقرار می‌شود.

رئیس مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور با تاکید بر اینکه امروز پلدختر و معمولان را بازدید کردیم، اقدامات بسیار خوبی شده است که نشان از کارآمدی نظام و تلاش مسئولان دارد، اظهار داشت: چادرهای اسکان موقت باید هرچه زودتر جمع شوند و مسئله اسکان افراد پیگیری شود.