نیروهای یمنی پهپاد آمریکایی را ساقط کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نیروهای مقاومت یمن موفق شدند یک پهپاد از نوع «MQ۱» ساخت آمریکا را که در حال پرواز بر فراز یمن بود، منهدم کنند.

این پهپاد جاسوسی که بر فراز پایتخت یمن در حال پرواز بود با شلیک یک موشک، منهدم شد. مطابق این گزارش لاشه هواپیما در جنوب صنعاء سقوط کرد.

این پهپاد در منطقه «بیت بوس» در جنوب صنعا سرنگون شده است.

رسانه‌ها همچنین به نقل از وزارت دفاع یمن در این باره گزارش دادند: نیروهای یمنی بیش از ۱۰ عملیات نظامی را علیه اهداف مهم در عمق خاک عربستان انجام دادند.

برخی منابع نیز بدون اشاره به جزئیات بیشتر، اعلام کردند که جمع زیادی از نیروهای وابسته به «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی و فراری یمن در عملیات پیشروی در استان جوف واقع در شمال شرق یمن کشته شده اند.