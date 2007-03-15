قرارداد احداث خط لوله جدید انتقال نفت روسیه به اروپا امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، قرارداد طرح احداث خط لوله جدید که دریای سیاه را به دریای اژه متصل خواهد کرد، امروز در آتن توسط پوتین، "سیگی استانیشف" نخست وزیر بلغارستان و "کاستاس کارامانلیس" نخست وزیر یونان امضا شد.

51 درصد سهام کنسرسیوم اجراکننده طرح متعلق به سه شرکت نفتی روسی گازپروم نفت، "روز نفت" و "ترانس نفت" است و بقیه سهام این طرح به شرکت های "هلنیک پترولیوم" و "پترولیوم گاز" یونان و "بولگارگاز" بلغارستان تعلق دارد.

این پروژه رقیب اصلی خط جدید نفتی باکو- جیهان تلقی می شود که با هزینه 2 میلیارد یورو احداث شده و 400 هزار بشکه در روز، نفت جمهوری آذربایجان را بدون عبور از خاک روسیه به بازارهای جهانی انتقال می دهد.

این قرارداد سه جانبه برای ساخت یک خط لوله به طول 280 کیلومتر در 15 سال اخیر بارها به تعویق افتاد و علت آن نیز ازسوی روس ها غیراقتصادی بودن آن عنوان شده بود.

با این پروژه 700 میلیون یورویی، نفت روسیه بدون عبور از تنگه پرتردد "بسفر" در ترکیه از بندر بورگاس در بلغارستان در دریای سیاه به بندر آلکساندر پولیس در یونان انتقال خواهد یافت.