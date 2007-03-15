ایران درصدد جاسوسی از اسرائیل از طریق مرز سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر، این شبکه تلویزیونی به نقل از منابع خبری در اداره جاسوسی اسرائیل مدعی شد که ایران در مرز سوریه با اسرائیل سیستم اولیه کشف الکترونیکی نصب کرده که در صورت آغاز حملات هوایی از سوی اسرائیل به مراکز هسته ای ایران به تهران هشدار دهد.

فاکس نیوز همچنین به نقل از چند منبع خبری مدعی شد که استقرار چند دکل آنتن از سوی ایران در بلندیهای جولان که به خوبی قابل رؤیت است برای جمع آوری اطلاعات جاسوسی از اسرائیل نصب شده اند.

این شبکه همچنین در ادامه تفسیر خبر خود به نقل از کارمندان عالی رتبه اسبق وزارت جنگ اسرائیل می گوید که این خبر ممکن است که حقیقت داشته باشد.

"یاکوف آمیدرور" سرتیپ دوم بازنشسته و فرمانده اسبق کالج دفاع رژیم صهیونیستی اعلام کرد : "ما به خوبی می دانیم که ایرانیها و روسها به سوریه کمک می کنند که از هرگونه تحرکاتی در اسرائیل با خبر شود".