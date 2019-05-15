۴۳۳ بازدید نظارتی از مراکز اقامتی چهارمحال و بختیاری انجام شد

مهرداد جوادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۴۵ هزار ۹۱۲ نفر در استان چهارمحال و بختیاری اقامت داشتند، اظهار داشت: از این تعداد پنج هزار و۱۵۷ نفر در هتل، یک هزار و ۳۹۴ نفر در اقامتگاه بوم گردی، یک هزار و ۸۸ نفر در زائرسراها، یک هزار و ۱۴۱ نفر در طرح خانه مسافر و.... اقامت کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تعداد یک هزار و ۳۱۴ بازدید نظارتی در سطح استان صورت گرفته است، افزود: ۴۳۳ بازدید نظارتی از مراکز اقامتی ،۳۸۸ بازدید نظارتی از رستوران‌ها، مراکز پذیرایی و بین راهی، ۷۹ بازدید نظارتی از دفاتر خدمات مسافرتی و۴۱۴ بازدید نظارتی از مراکز اقامتی استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است.

وی بیان کرد: ۶۹۱ هزار و ۸۷۹ مسافر نوروزی از مراکز تاریخی، تفریحی و توریستی استان بازدید کردند که از این تعداد ۱۴۴ هزار و ۱۵۷ نفر از جاذبه‌های تاریخی – فرهنگی، ۴۰۴ هزار ۲۴۲ نفر از جاذبه‌های طبیعی و ۱۴۳ هزار و ۴۸۰ نفر از جاذبه‌های دست ساز بازدید داشتند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ورود مسافران بسیار زیادی به استان چهارمحال و بختیاری در تابستان پیش بینی می‌شود، ادامه داد: تمهیدات لازم برای ارائه خدمات گردشگری به این مسافران در سطح استان اندیشیده شده است.