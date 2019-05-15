همکاری فروشگاه اینترنتی روبان در برگزاری کمپین زنجیره شادی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، روبان در کمپین ویژه خود با همراهی مؤسسه زنجیره امید، ۲۰ درصد از درآمدش را به این کمپین اختصاص خواهد داد.
مشارکت در برگزاری کمپین زنجیره شادی
فروشگاه اینترنتی لوازم آرایشی و بهداشتی روبان، قرار است برای خانمها یک تجربه دلچسب صورتی از خرید لوازم آرایشی و بهداشتی باشد.
این روزها خوشبختانه خانمها به زیبایی و مراقبت از پوستشان اهمیت بیشتری میدهند و دائماً در حال جستجوی محصولات مراقبت از پوست و آرایشی با کیفیت و راهکارهایی برای زیباتر شدن هستند. این باعث میشود احساس کنند بیشتر به خودشان اهمیت و همچنین حس سرزندگی و شادابی را در آنها نیز بیشتر میکند. اما جدا از این شوق و هیجان، نگرانیهایی هست که خرید از فروشگاه اینترنتی لوازم آرایشی و بهداشتی رو برای خانمها دشوار میکند، مثلاً اطمینان از اصل بودن کالاها و یا اینکه چه محصولی برای نیازهایشان مناسبتر است.
بیایید کمی خیال پردازی کنیم
فکر کنید یک روز تابستان متوجه میشوید که کرم ضد آفتابتان تمام شده، و به این فکر میکنید که با وجود تمام مشغلههای روزانه چگونه باید خودتان رو به یک داروخانه برسانید و یک کرم ضد آفتاب تهیه کنید و اینکه چه انتخابهایی دارید؟ آیا محصول بهتری هست که مناسب نیاز پوستتان باشد؟ و یا محصولی با قیمت مناسبتر. همانطور که در حال فکر کردن به کرم ضد آفتابتان هستید بدون اینکه بخواهید ساعتها در ترافیک و آلودگی شهر بمانید به یک فروشگاه بزرگ صورتی پر از لوازم آرایشی و بهداشتی هیجان انگیز میرسید.
به راحتی و بدون اینکه در فروشگاه دچار سردرگمی شوید به کرمهای ضد آفتاب این فروشگاه میرسید که از برندهای مختلف خارجی و ایرانی و با قیمتهای مناسب کنار یکدیگر چیده شدهاند.
یک لحظه شاید فکر کنید که چطور بین این همه کرم ضد آفتاب یکی را انتخاب کنم؟
نگران نباشید! فروشگاه یک مشاور صمیمی، مهربان و دقیق دارد که با صبر و حوصله، با توجه به بودجه و نیاز پوست شما کرم ضد آفتاب مناسب رو با تضمین اصل بودن محصول و در یک بسته بندی زیبا به شما تحویل میدهد.
همه خرید شما در کمتر از یک ربع ساعت انجام شد، بدون تلف کردن وقت و بدون اینکه برای پیدا کردن محصول مورد نظرتان لازم باشد به چندین فروشگاه سر بزنید.
قشنگترین بخش این خیالپردازی واقعی بودن آن است!
این فروشگاه بزرگ صورتی جایی نیست جز «فروشگاه اینترنتی لوازم آرایشی و بهداشتی روبان» که از سال ۱۳۹۴ کار خودش را به هدف فراهم کردن یک تجربه صورتی و دوستداشتنی از خرید اینترنتی لوازم آرایشی و بهداشتی برای بانوان، شروع کرده است.
فروشگاه اینترنتی لوازم آرایشی و بهداشتی روبان معتقد است که ما همه زیبا هستیم، و باید صورتی که داریم رو دوست داشته باشیم و ازش به خوبی مراقبت کنیم. با همین تفکر، روبان از ابتدا تلاش کرده تا بستری مطمئن برای خرید محصولات آرایشی و بهداشتی اصل از برندهای معتبر فراهم کند و در کنار آن آموزشها و اطلاعات کافی برای انتخاب دقیق و آسان محصولات را در اختیار مصرفکنندگان قرار دهد.
کمپین زنجیره شادی چیست؟
ما در فروشگاه اینترنتی لوازم آرایشی بهداشتی روبان معتقدیم که هیچ چیز در دنیا زیباتر از شادی کودکان نیست. آنها برای خندیدن نیازمند سلامتی هستند که متأسفانه بعضی از کودکان از آن بینصیبند، چون خودشان و خانوادههایشان درگیر سختیها و هزینههای بالای بیماریهای خاص آنها میباشند.
امسال تصمیم گرفتیم تا در ماه مبارک رمضان در کنار خیریه زنجیره امید یک زنجیره شادی راه بیاندازیم تا بر چهره کودکانی که نیاز به مراقبتهای پزشکی دارند خنده را برگردانیم.
زنجیره امید در تیر ماه ۱۳۸۶ با هدف ارتقا سلامت و کیفیت درمان کودکان مبتلا به بیماریهای خاص فعالیت خود را آغاز کرد. این مؤسسه خدمات خود را بدون در نظر گرفتن دین، نژاد و ملیت به کودکان زیر ۱۸ سال، طبق استانداردهای بین المللی در سه رشتۀ قلب، ارتوپدی و ترمیمی ارائه میدهد. یکی از مهمترین اهداف زنجیره امید کاهش چشمگیر هزینههای درمان همراه با حفظ بالاترین سطح استاندارد کیفیت درمان است.
شما هم میتوانید حلقهای از این زنجیره باشید. اما چطور؟
در طول ماه مبارک امسال به ازای هر خرید از فروشگاه اینترنتی لوازم آرایشی بهداشتی از روبان، ۲۰ درصد از درآمد این خرید به خیریه زنجیره امید اختصاص خواهد یافت. شما با خرید اینترنتی لوازم آرایشی خود از روبان نه تنها در یک کار نیک سهیم خواهید شد، بلکه از تخفیفهای ویژه روزانه این فروشگاه نیز بهره میبرید. بنابراین برای داشتن این فرصت توصیه میکنیم که به طور روزانه به وبسایت فروشگاه اینترنتی لوازم آرایشی بهداشتی روبان سر بزنید تا در جریان این تخفیفها قرار بگیرید.
برای کمک به نیازمندان در ماه رمضان با همراه شوید تا به ازای هر خرید شما بتوانیم زنجیره امید را مستحکمتر کنیم.
#زیبایی_تو_لبخند_او
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