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۲۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۸:۳۹

در استان فارس ؛

طرح مشترک نوروزی از فردا آغاز می شود

طرح مشترک انتظامی ، امدادی و ترافیکی ویژه ایام نوروز ، از روز جمعه ( 25 اسفند) در استان فارس آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز ، فرمانده انتظامی استان فارس امروز در مراسم آغاز مانور بزرگ انتظامی ، ترافیکی ، امدادی فارس گفت: در این طرح نیروی انتظامی با 108 واحد آشکار پلیس و 15 تیم نامحسوس ، 13 نقطه حساس  جاده های استان را پوشش می دهند.

 

سردار احمد علی رضا بیگی خاطرنشان کرد: در نوروز امسال 320 هزار دانش آموز مقاطع ابتدایی و راهنمایی در سطح استان فارس به عنوان همیاران پلیس ضمن فراگیری آموزشهای لازم ، با پلیس همکاری می کنند.

 

وی  از حضور 62 اکیپ راهداری ، 600 نیرو و 480 دستگاه ماشین آلات راهداری اداره راه و ترابری  در سطح محورهای استان خبر داد و افزود: علاوه بر امکانات مذکور ، 29 پایگاه سیار هلال احمر ، یک فروند بالگرد ، 87 اکیپ ثابت و سیار اورژانس و 86 تیم امداد خودرو نیز در سطح جادههای استان فارس مستقر می شوند.

 

سردار بیگی افزود: در این طرح راه و ترابری ، نیروی انتظامی ، هلال احمر ، اورژانس و حمل و نقل و پایانه های استان فارس شرکت می کنند.

کد مطلب 461741

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