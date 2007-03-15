طرح مشترک نوروزی از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز ، فرمانده انتظامی استان فارس امروز در مراسم آغاز مانور بزرگ انتظامی ، ترافیکی ، امدادی فارس گفت: در این طرح نیروی انتظامی با 108 واحد آشکار پلیس و 15 تیم نامحسوس ، 13 نقطه حساس جاده های استان را پوشش می دهند.

سردار احمد علی رضا بیگی خاطرنشان کرد: در نوروز امسال 320 هزار دانش آموز مقاطع ابتدایی و راهنمایی در سطح استان فارس به عنوان همیاران پلیس ضمن فراگیری آموزشهای لازم ، با پلیس همکاری می کنند.

وی از حضور 62 اکیپ راهداری ، 600 نیرو و 480 دستگاه ماشین آلات راهداری اداره راه و ترابری در سطح محورهای استان خبر داد و افزود: علاوه بر امکانات مذکور ، 29 پایگاه سیار هلال احمر ، یک فروند بالگرد ، 87 اکیپ ثابت و سیار اورژانس و 86 تیم امداد خودرو نیز در سطح جادههای استان فارس مستقر می شوند.

سردار بیگی افزود: در این طرح راه و ترابری ، نیروی انتظامی ، هلال احمر ، اورژانس و حمل و نقل و پایانه های استان فارس شرکت می کنند.