اینترپل خواستار دستگیری شش مقام پیشین ایرانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اینترپل همچنین اعلام کرده است که درصدد است تا دادخواستی بین المللی برای دستگیری این شش مقام ایرانی تهیه کند.

اکبرهاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات، علی اکبر ولایتی وزیر پیشین خارجه، محسن رضایی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران، احمد وحیدی یکی از فرماندهان سپاه قدس، محسن ربانی و احمد اصغری دو دیپلمات سابق ایران در آرژانتین و عماد مغنیه رئیس امنیت خارجی حزب الله لبنان ازجمله افراد نامبرده شده در این پرونده می باشند.

داستان درخواست برای دستگیری این شش مقام ایرانی به بمب گذاری سال 1994 مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین موسوم به"انجمن همکاری متقابل آرژانتین و اسرائیل" ( Asociacion Mutual Israellita Argentina(AMIA وابسته به" کمیته یهودیان آمریکا" باز می گردد که به ادعای برخی از مقام های قضایی آرژانتین، اسرائیل و آمریکا؛ این شش مقام ایرانی در آن دخیل بوده اند حادثه ای که طی آن 86 نفر کشته و 300 نفر مجروح شدند.

دادگاه آرژانتینی پس از سالها رسیدگی به پرونده آمیا در سال 2004 عنوان کرد که کسی برای بمب گذاری در این مرکز متهم نشد اما در پی این اعلام؛ عوامل داخلی انفجار آمیا از سوی قضات فدرال آرژانتین تبرئه شدند، اما بخش خارجی آن که ایران را متهم می ساخت همچنان گشوده ماند.

در پی این امر"خوان خوزه گالیانو" قاضی قبلی پرونده که مسئولیت رسیدگی به آن را برعهده داشت، برکنار شد و پلیس بین الملل در نشستی که در سال 2004 برگزار کرد به این نتیجه رسید که حکم صادرشده از سوی گالیانو برای دستگیری مقامهای ایرانی به دلیل برکناری قاضی آرژانتینی از اعتبار ساقط شده است.

درپی این امر گروههای یهودی به ویژه "کمیته یهودیان آمریکا" اعلام کردند که خود را متعهد به پیگیری این پرونده تا متهم کردن ایران می دانند. درادامه این ماجرا، دولت و کنگره آمریکا به عنوان بخشی از تلاشهایشان در راستای به انزوا کشاندن ایران از مقامات و دادستان آرژانتین خواستند تا با صدور کیفرخواستی جدید بار دیگر مقامات ایران را در رابطه با انفجار مرکز یهودیان این کشور تحت تعقیب قرار دهند.

درهمین راستا چندی پیش"آلبرتو گونزالس" دادستان فعلی آمریکا در سفر خود به آرژانتین از محل انفجار دیدن کرد.

روزنامه صهیونیستی فوروارد در نیویورک دراواخر اسفندماه 1384به نقل از"میگوئل برونفمن" وکیلی که در نشست بین مقامات آرژانتین و آمریکا شرکت کرده است، نقل می کند: "روشن است که آمریکایی ها می خواهند ایران را متهم کنند".

همچنین درهمین رابطه یک منبع اطلاعاتی نزدیک به نشست مذکور گفت : آمریکا در حال فشار بر دولت آرژانتین است تا حکم دستگیری مقامات ارشد ایرانی را صادر کند.

فوروارد همچنین درهمان زمان گزارش می کند که یک منبع آرژانتینی که از افشای نامش خودداری کرده، همچنین گفته است که در راستای تلاش های جدید برای فشار بر آرژانتین، "توماس شانن" معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور نیمکره غربی طی دیدار خود از کشورهای آمریکای جنوبی در 11 الی 12 ژانویه 2005 ظاهراً پیشنهاد داده است تا آمریکا از مقاماتی ازجمله "نستور کرخنر" برای ریاست جمهوری آرژانتین حمایت کند و میزبان وی نیز قول داده است که در مقابل، او نیز دادستانان و قضات را تشویق خواهد کرد تا حکم دستگیری مقامات ایرانی را صادر کند.

آلبرتو نیسمان که از دو سال پیش و در پی برکناری "خوان خوزه گالیانو" قاضی قبلی پرونده مسئولیت رسیدگی به آن را برعهده دارد درگفتگو با خبرنگاران مدعی شد : تصمیم به انفجار آمیا در سال 1993 توسط ارشدترین مسئولان ایران اتخاذ و آنها اجرای آن را به حزب الله واگذار کرده بودند.

همچنین نیسمان چندی از" رودلفو کانیکوبا کورال" قاضی فدرال آرژانتین درخواست کرد دستور دستگیری بین المللی افراد نامبرده را صادر کند و در پی این درخواست پلیس بین الملل پرونده را پذیرفت.