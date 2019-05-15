«برنده شدن در برنامه‌ رادیویی» ترفند کلاهبرداری ۶۰ میلیون تومانی

سرهنگ تورج کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چندی پیش مردی ۳۴ ساله ساکن غرب تهران، با مراجعه به این پلیس، اظهار داشت فردی ناشناس طی تماس تلفنی، خود را مجری رادیو معرفی و اظهار کرده که من از برندگان خوش شانس در یک برنامه زنده رادیویی هستم و اظهار داشت که در صورت تمایل به مصاحبه تا چند ثانیه دیگر روی آنتن می‌روم و یکی از مسئولان رادیو با من مصاحبه می‌کند در غیر این صورت به نزدیک ترین دستگاه خودپرداز مراجعه و از آن طریق جایزه خود را دریافت کنم.

این مقام انتظامی عنوان داشت: شاکی در ادامه گفت، با بیان زیبا و چرب زبانی فرد تماس گیرنده اغفال شدم و پای دستگاه خودپرداز رفتم و غافل از اینکه آن سوی خط تلفن مجرمی وجود داشت که دامی برای سرقت از حساب من طراحی کرده و اشتباه دوم من این بود از کارتی استفاده کرده که دارای ۶۰۰ میلیون ریال موجودی بود و خوشحال از اینکه فردی خوش شانس هستم و اتفاقی برنده مبلغ چشمگیری شده ام، لذا به محض اینکه پای دستگاه خودپرداز رسیدم همان فرد مجددأ تماس گرفت تا جایزه را برایم واریز کند و پس از وارد کردن کارت عابر بانک به دستگاه، وی هدایت عملیات بانکی را به دست گرفت و هر آنچه که می‌گفت من روی دکمه‌های دستگاه وارد می‌کردم اما غافل از اینکه این فرد با این ترفند قصد به دست آوردن رمز دوم مرا داشت چون قبل از واریز جایزه از میزان موجودی حساب من مطلع شد و بعدأ فهمیدم که وی با زیرکی می دانسته که با دستگاه فقط می‌تواند مبلغ ۳۰ میلیون ریال انتقال وجه کرد، لذا گفت سیستم بانکی حسابم دچار اشکال شده و از من رمز دوم اینترنتی کارتم را خواست تا جایزه را یکجا برایم به صورت اینترنتی واریز کند ولی به محض دادن رمز دوم حساب، ناگهان تمام موجودی آن خارج شد و به سرقت رفت با خالی شدن حساب بانکی ام، متهم تماس را قطع و تلفنش را خاموش کرد.

سرهنگ کاظمی ادامه داد: با توضیحات ارائه شده از سوی مال باخته، تیمی از افسران پلیس فتا، تجسس‌های خود را در این زمینه آغاز کردند و با بررسی‌های انجام شده محل اختفای متهم در محله شهر ری شناسایی و با هماهنگی دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای، وی در یک عملیات ضربتی دستگیر شد.

وی افزود: پس از مواجه حضوری با شاکی و مستندات پلیس، وی راهی جز اعتراف نداشت و گفت با این ترفند توانستم رمز دوم اینترنتی شاکی را به دست آورم، وقتی فهمیدم موجودی حساب شاکی مبلغ بیشتری از سقف تراکنش انتقال کارت به کارت دارد با گرفتن رمز دوم آن، اقدام به سرقت کل حسابش کردم.

رئیس پلیس فتا پایتخت، در پایان به شهروندان هشدار داد: در صورت دریافت پیامک‌های مشکوک و تماس‌های تلفنی، با مراجعه به سایت یا تماس تلفنی با سایر شماره‌های رسمی صدا و سیما از صحت برنامه مطلع شده و فریب پیام‌ها و تماس‌های این چنینی را نخورند.