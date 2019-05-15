حل مشکلات مسکن مهر در اولویت مسئولان استان قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخزاد در جلسه شورای مسکن استان که ظهر چهارشنبه در استانداری برگزار شد اظهار داشت: تکمیل واحدهای مسکن مهر و حل مشکلات آنها در دستور کار مسئولان باشد.

فرخزاد گفت: در مصوبات جلسات گذشته مقرر شده در خصوص حل مشکلات بیمه و مالیات واحدهای واگذار شده اقدام شود و امور مالیاتی یک شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده مسکن مهر دایر کند و در موضوع بیمه هم استعلام لازم صورت گیرد.

وی بیان کرد: در قراردادهای سه جانبه یک گزارش از پرداخت مبالغ ۵۲۰۰ تومانی تهیه شود تا اگر مطالبه‌ای بود پرداخت شود و در زمینه تسویه حساب بیمه و مالیات واحدهای مسکن مهر اقدام مقتضی صورت گیرد.

رسانه‌ها تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی را اطلاع رسانی کنند

فرخزاد یادآور شد: از رسانه‌ها انتظار داریم در خصوص تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی احداث مسکن اقدام لازم صورت گیرد و یک کمیته سه نفره برای قیمت گذاری جدید مسکن مهر هم تشکیل شود.

وی اضافه کرد: یکی از منابع خوب اوراق تسویه است که سال گذشته ۱۸۰ میلیارد تومان از این اوراق جذب شد و امسال هم لازم است از این طرفیت استفاده شود چون به میزان اعتبارات عمرانی است.