به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان همدان، حمید پرورشی خرم با بیان اینکه این لکه گیری در محورهای شریانی، اصلی و فرعی و محورهای روستایی حوزه استحفاظی این استان بوده است، اظهار داشت: لکه گیرهای سطح جادهها موجب کاهش تصادفات و افزایش ایمنی جادههای میشود.
وی افزود: این عملیات با هدف بهبود درز به وجود آمده در سطح آسفالت و به منظور جلوگیری از نفوذ آب به لایههای زیرین و زیرسازی و جلوگیری از افت کیفیت رویه آسفالت راهها انجام میشود.
پرورشی خرم حفظ و نگهداری راههای ارتباطی شهرستان در راستای بالا بردن ایمنی راهها را از اولویتهای کاری این اداره عنوان کرد و گفت: همچنین این اداره کل موج تراشی سطوح آسفالته به میزان ۹۲۰ مترمربع، ۴ هزار و ۲۰۵ کیلومتر رگلاژ و تسطیح شانه راههای آسفالته و ۳۴ کیلومتر شانه سازی راههای آسفالته را به منظور حفظ و نگهداری و ایمنی جاده در دستور کار خود قرار داده است.
معاون راهداری استان همدان ترانشه برداری، درزگیری راههای آسفالته، اصلاح قیر زدگی در راههای آسفالته، آسفالت حفاظتی، روکش آسفالت سطح راهها، آسفالت شانه راهها وآسفالت رگلاژی را از دیگر اقدامات انجام شده معاونت راهداری این اداره کل برشمرد.
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