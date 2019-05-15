۱۴۰ جشن گلریزان در کرمان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان امیری صبح چهارشنبه در مراسم گلریزان شهرستان رابر که در محل سالن فرمانداری این شهرستان برگزار شد، گفت: خیران و نیکوکاران استان کرمان طی دو دهه اخیر همکاری و هم یاری خود را با این نهاد مردمی قطع نکردند و این نشان از اعتماد کامل آنها به ستاد دارد.

امیری بیان داشت: ورود افراد به زندان و محیط پیرامون آن که برای افراد بزهکار است نه بدهکار (محکومین غیر عمد) تبعات اجتماعی زیان باری را برای فرد زندانی و خانواده آن در پی دارد زیرا این افراد جرمی را مرتکب نشده است.

وی گفت: این افراد شاکی خصوصی دارند و قانون گذار هم در شرایطی که فرد محکوم توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشد برای اینکه بتواند حق شاکیان را بازگرداند شخص محکوم را روانه زندان و به تحمل حبس محکوم می‌کند.

نایب رئیس هیئت امنا ستاد دیه استان کرمان تصریح کرد: ستاد دیه استان کرمان در دو دهه اخیر با همکاری خیران و نیکوکاران موفق به برگزاری حدود ۱۴۰ جشن گلریزان در سطح استان کرمان شده است و بیش از ۱۵۳ میلیارد ریال را خیران تعهد کرده اند.

امیری گفت: خیران علاوه بر اینکه با کمک‌های خود منابع ستاد دیه را در جهت آزادی زندانیان غیرعمد تأمین می‌کنند با حضور در جلسات صلح و سازش بازوی توانمندی برای این ستاد در زمینه اخذ رضایت از شکات پرونده‌ها هستند.

در پایان این مراسم خیرین شهرستان رابر مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال را تعهد کردند.