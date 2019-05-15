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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۳:۲۵

مدیر کل اداره زندان‌های استان کرمان:

۱۴۰ جشن گلریزان در کرمان برگزار شد

۱۴۰ جشن گلریزان در کرمان برگزار شد

کرمان - مدیر کل اداره زندان‌های استان کرمان از برگزاری ۱۴۰ جشن گلریزان در استان کرمان طی دو دهه اخیر خبر داد و گفت: خیران بیش از ۱۵۳ میلیارد ریال را تعهد کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان امیری صبح چهارشنبه در مراسم گلریزان شهرستان رابر که در محل سالن فرمانداری این شهرستان برگزار شد، گفت: خیران و نیکوکاران استان کرمان طی دو دهه اخیر همکاری و هم یاری خود را با این نهاد مردمی قطع نکردند و این نشان از اعتماد کامل آنها به ستاد دارد.

امیری بیان داشت: ورود افراد به زندان و محیط پیرامون آن که برای افراد بزهکار است نه بدهکار (محکومین غیر عمد) تبعات اجتماعی زیان باری را برای فرد زندانی و خانواده آن در پی دارد زیرا این افراد جرمی را مرتکب نشده است.

وی گفت: این افراد شاکی خصوصی دارند و قانون گذار هم در شرایطی که فرد محکوم توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشد برای اینکه بتواند حق شاکیان را بازگرداند شخص محکوم را روانه زندان و به تحمل حبس محکوم می‌کند.

نایب رئیس هیئت امنا ستاد دیه استان کرمان تصریح کرد: ستاد دیه استان کرمان در دو دهه اخیر با همکاری خیران و نیکوکاران موفق به برگزاری حدود ۱۴۰ جشن گلریزان در سطح استان کرمان شده است و بیش از ۱۵۳ میلیارد ریال را خیران تعهد کرده اند.

امیری گفت: خیران علاوه بر اینکه با کمک‌های خود منابع ستاد دیه را در جهت آزادی زندانیان غیرعمد تأمین می‌کنند با حضور در جلسات صلح و سازش بازوی توانمندی برای این ستاد در زمینه اخذ رضایت از شکات پرونده‌ها هستند.

در پایان این مراسم خیرین شهرستان رابر مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال را تعهد کردند.

کد مطلب 4617699

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