سالانه ۴۰۰ هزار تن کاغذ نیاز داریم/ ترخیص ۱۰ هزار تن کاغذ از گمرک

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسئله کاغذ که در چند ماه اخیر مطرح شده است مسئله مهم همه کسانی است که در حوزه فرهنگی فعال هستند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه عناوین مختلفی در این قضیه تأثیرگذار است، گفت: همان طور که می‌دانید تولید ما در کاغذ بسیار اندک است.

وی ادامه داد: سه کارخانه کاغذ در کشور وجود دارد که به طور اسمی ۱۷۰ هزار تن تولیدات دارند اما باید گفت تولیدات این کارخانه‌ها در سال ۹۶ حدود ۱۰ هزار تن و در سال ۹۷ حدود ۲۰ هزار تن بوده است.

صالحی افزود: نیاز کاغذ ما در سال حدود ۴۰۰ هزار تن است که سهم تولیدات ما بسیار اندک است بنابراین نیاز به واردات داریم.

وزیر ارشاد خاطرنشان کرد: باید در بحث خودکفایی از قبل اقدامات لازم را انجام می‌دادیم. تولیدات کارخانه‌های کاغذ ما بسیار اندک است.

وی ادامه داد: همانطور که گفتم حدود ۴۰۰ هزار تن در سال ما نیاز به کاغذ داریم که بخش عمده آن وارداتی است. در این ۴۰۰ هزار تن آن چیزی که در بخش نشریات و روزنامه‌ها با توجه به تیراژ مورد نیاز است، چیزی حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تن است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص تصمیمات اتخاذ شده در دولت درباره کاغذ بیان کرد: آنچه در اوایل سال مطرح شد این بود که آیا ما می‌توانیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را از کاغذ برداریم و به نیمایی تبدیل کنیم یا خیر، که همین امر تلاطم‌هایی را در بازار کاغذ ایجاد کرد.

وی ادامه داد: مطرح شدن تصمیمات باعث شد کاغذهایی که به گمرکات وارد شده بودند ترخیص نشوند.

صالحی بیان کرد: گفتگوهای مختلفی در دولت با تاکید مقام معظم رهبری مطرح شد که دو مسئله تصمیم گیری از آن بیرون آمد و موجب شد کاغذ مطبوعات و نشر با همان ارز ۴,۲۰۰ تومان باشد. این تصمیم مبنای تصمیم‌گیری برای کاغذ شد که همه آنچه در گمرکات است ترخیص شود و حدود ۶ تا ۱۰ هزار تن در یک تا دو هفته آینده ترخیص می‌شوند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: حدود ۲۰ الی ۳۰ هزار تن کاغذ هم در مسیر است که به کشور برسد که با این ورود مشکل برطرف خواهد شد.

وی در پایان با بیان اینکه از سوی دیگر کاغذهای سال گذشته به کشور وارد شده بودند اما به بازار نرسیدند، خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات و وزارت ارشاد کمیته‌ای تشکیل دادند و به شکل جدی وارد میدان شدند. قرار است مجموعه کسانی که ارز گرفته و کاغذ وارد نکردند یا وارد کرده‌اند اما توزیع‌شان مشخص نیست، در این کمیته مورد بررسی قرار بگیرند.