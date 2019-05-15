به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه در جلسه پدافند غیر عامل که با حضور محمد افشار مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری قزوین و اعضا در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: مبارزه با آفت ملخ به عنوان یک آفت عمومی با تلاش کارشناسان و همکاران جهاد کشاورزی در حل انجام است که اگر این مبارزه انجام نشود مشکل عدیده ای برای بخش کشاورزی ایجاد خواهد کرد.

خمسه تصریح کرد: یکی از توفیقات سازمان جهاد کشاورزی استان؛ ایجاد آمادگاه غرب کشور در قزوین است که با حمایت دستگاه‌های اجرایی می‌تواند شرایط مناسبی را برای مبارزه با آفت و بیماری‌های نباتی فراهم کند.

وی یادآور شد: در راستای اجرای طرح‌های آبخیرداری و آبخوانداری؛ مطالعات زیادی انجام شده که در بارندگی و سیل‌های بهاری امسال اهمیت اجرای این گونه طرح‌ها کاملاً مشخص بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به بارش‌های سال جاری و پوشش گیاهی مناسب بر لزوم آمادگی مناسب برای پیشگیری از آتش سوزی در مراتع و عرصه منابع طبیعی تاکید کرد.

خمسه افزود: اقدامات لازم برای خرید تضمینی گندم در سال جاری پیش بینی شده و سیلو ها و مراکز ذخیره سازی آماده دریافت گندم کشاورزان است.

وی خاطر نشان کرد: هیچ‌گونه مشکلی در امر ذخیره سازی گندم در استان وجود ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با بیان اینکه ظرفیت سیلو های ذخیره سازی استان ۴۲۰ هزار تن است گفت: پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۳۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شود.

وی تاکید کرد: اقدامات لازم برای تهیه و ذخیره سازی محصولات و کالاهای استراتژیک در استان انجام شده و جای هیچ گونه نگرانی نیست.