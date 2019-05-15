به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صادقی در نشست قبل از دیدار برابر صنعت نفت آبادان در هفته پایانی لیگ هجدهم گفت: فصل قبل به مقام چهارمی دست پیدا کردیم و توانستیم سهمیه آسیایی را کسب کنیم، ضمن اینکه پنج بازیکن به تیم امید و شش بازیکن به تیم ملی جوانان دادیم اگرچه نتوانستیم نتیجه فصل قبل را تکرار کنیم ولی عملکرد خوبی داشتیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مشکل اصلی ما برای این دیدار نبود انگیزه است، تعداد زیادی از بازیکنان ما قراردادشان یک ساله است و با توجه به اینکه نه سهمیه می‌گیریم و نه سقوط می‌کنیم باید بازیکنان را از لحاظ روحی برای این دیدار آماده کنیم و اعتقاد دارم مشکل اصلی ما برای این دیدار نبود انگیزه است، البته نکات فنی را برای این بازی به نفراتم گوشزد کرده ام و امیدوارم بتونیم با یک بازی خوب پیروزی را از آن خود کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا لیست ورودی و خروجی بازیکنان را برای فصل آینده به باشگاه ارائه کرده اید یا خیر؟ گفت: هنوز با توجه به اینکه یک بازی دیگر تا پایان لیگ باقی مانده چنین کاری را انجام نداده ایم اما مطمئن باشید به دلیل اینکه لیگ فصل آینده زودتر آغاز خواهد شد ما به سرعت باید نفرات مورد نظر را جذب کرده تا بتوانیم با یک تیم پرقدرت راهی لیگ نوزدهم شویم.

صادقی در پاسخ به این پرسش که آیا دستیاران شما تغییر خواهند کرد، گفت: کاظم برجلو همچنان در کنار من خواهد بود اما علی جانملکی و کمیجانی از تیم‌های امید و جوانان آمده و به من کمک می‌کردند دوباره به تیم‌های خودشان بازخواهند گشت.

سرمربی سایپا در پاسخ به این سوال که آیا دستیاران شما ایرانی هستند یا خارجی گفت: هنوز چیزی مشخص نیست و باید در این خصوص با مدیرعامل باشگاه صحبت کنم.

صادقی در پاسخ به این سوال که آیا از عملکرد سایپا در این فصل راضی بوده اید، گفت: فصل قبل چهارم شدیم اما متأسفانه این فصل مقامی کسب نکردیم ولی خوشحالم بازیکنان خوبی به تیم‌های امید و جوانان دادم و این برای سایپا یک افتخار است.

وی در پاسخ به این سوال که برخی بازیکنان شما با تیم‌های بزرگ لیگ برتری قرارداد داخلی امضا کرده اند، گفت: من هم این موضوع را شنیده ام. طبیعی است وقتی بازیکنانی قراردادشان با تیم به پایان می‌رسد، تیم‌های بزرگ خواهان جذب آنها هستند و من خوشحالم بازیکنانم آنقدر خوب بودند که تیم‌هایی همچون استقلال و پرسپولیس خواهان به خدمت گرفتن آنها هستند. من به بازیکنانم افتخار می‌کنم که با شرف بازی کردند و تمام تلاششان را برای موفقیت سایپا به کار بستند، در پایان دیدار برابر استقلال خوزستان از جوانانم تشکر کردم زیرا با توجه به شرایطی که در جدول داشتیم من به جوانانم در هفته‌های آخر میدان دادم تا انگیزه بالایی برای موفقیت پیدا کنند.

وی در پایان و در خصوص ویلموتس به عنوان سرمربی تیم ملی گفت: شناخت آن‌چنانی از سرمربی جدید تیم ملی ندارم اما امیدوارم بتوانیم با داشتن بازیکنان خوب و با انگیزه در جام جهانی و ملت‌های آسیا موفق باشیم. افتخار می‌کنم بابت اینکه سال هاست سایپا ملی پوشان زیادی را به تیم ملی داده و این برای باشگاه من افتخار است و تنها می‌توانم برای سرمربی جدید تیم ملی آرزوی موفقیت کنم.