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۲۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۹:۳۷

نخست وزیر انگلیس :

هیچ گونه اقدام نظامی علیه ایران صورت نمی گیرد

هیچ گونه اقدام نظامی علیه ایران صورت نمی گیرد

تونی بلر نخست وزیر انگلیس بار دیگر تاکید کرد که هیچ گونه اقدام نظامی علیه ایران صورت نمی گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بلر بار دیگر تاکید کرد که درغرب کسی از اقدام نظامی علیه ایران سخن به میان نمی آورد.

وی همچنین گفت که لازم است غرب برای پیروزی بر تروریسم از عذرخواهی در برابرعراق و افغانستان بخاطر مسائل رخ داده در این کشورها دست بردارد.

بلر در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی "اسکای نیوز" اظهار داشت : "این ما نیستیم که اوضاع را وخیم می سازیم و بلکه تروریستها هستند، تا زمانی که جهان غرب از عذرخواهی به خاطر اقدامات نیروهای خود درعراق و افغانستان دست برندارد، ما هیچگاه برآنها پیروز نخواهیم شد".

بلر اظهار داشت : "ما باید درعراق و افغانستان باشیم تا با آنانی که سعی دارند از طریق تروریسم مردم را از دموکراسی محروم کنند، مبارزه کنیم".

وی گفت که تصمیم گیری درباره برکناری صدام حسین دیکتاتور عراق توجیه اخلاقی داشت.

کد مطلب 461776

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