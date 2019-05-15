جمع آوری زکات در ورامین نسبت به سال قبل رشد ۳ برابری داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاغذلو ظهر چهارشنبه در جلسه شورای زکات شهرستان ورامین که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد اظهار داشت: محرومیت زدایی از منبع مالی پرداخت زکات، مهترین برنامه اقتصادی دین مبین اسلام است که عدالت محوری را در جامعه محقق می‌کند.

وی افزود: حوزه زکات، یکی از سیاست‌های اصلی دولت در اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که با اجرایی شدن آن، بسیاری از مشکلات جامعه اسلامی برطرف می‌شود و در اصل محرومیت زدایی از جامعه، ارتباطی مستقیم با پرداخت زکات دارد.

کاغذلو تأکید کرد: یکی از مهمترین وظایف مسئولان، مبلغین به ویژه شوراهای اسلامی و دهیاران، تبلیغ و اطلاع رسانی در حوزه زکات است که اگر این تبلیغات در محل سیلوها، مراکز جمع آوری گندم، مساجد، حسینیه‌ها و محل تجمعات مردمی انجام شود می‌تواند نتایج قابل قبولی را به دست آورد.

فرماندار ورامین گفت: جمع آوری این میزان زکات نسبت به سال قبل آن، از رشد سه برابری برخوردار شده است و روستاییان و افرادی که زکات پرداخت می‌کنند باید از هزینه کرد این مبالغ آگاه شوند لذا لازم است تا فعالیت‌های که از طریق شورای زکات صورت می‌گیرد ولو با چاپ بنر اطلاع رسانی شود.

کاغذلو از ائمه جمعه و جماعات و مبلغین دینی خواست تا از فرصت ماه مبارک رمضان و حضور مردم به منظور تشویق مردم به پرداخت زکات استفاده کنند.