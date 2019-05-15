به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مسعودی ریحان ظهر امروز چهارشنبه در جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار شورای شهر تبریز با بیان اینکه سرمایه گذاری یکی از ضرورت‌های توسعه استان است، گفت: برای همین منظور هفته فرهنگی تبریز در هامبورگ برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه جذب سرمایه گذار در تمامی حوزه‌ها از جمله حاشیه نشینی، سلامت و محیط زیست ضروری است، ابراز داشت: باید تمامی سازمان‌های مرتبط و برندهای استان در این رویداد دخیل باشند.

وی ادامه داد: کمیته‌های پیشنهادی این کمیسیون برای هفته فرهنگی شامل کمیته‌های اجرایی، گردشگری، بین المللی و ایرانی‌های مقیم آلمان، علمی، فرهنگی و هنری و کمیته مبادلات مالی و سرمایه گذاری است.

نایب رئیس شورای شهر تبریز نیز در این جلسه گفت: باید پتانسیل‌های تبریز شناسایی و فرصت‌های سرمایه گذاری در پکیج‌های کامل آماده و تمامی مجوزهای آن کامل باشد تا در زمان اجرای طرح توسط سرمایه گذار تجربه‌های تلخ گذشته تکرار نشود.

سونیا اندیش ابراز داشت: نحوه برگزاری این رویداد بسیار مهم است و می‌توان در این زمینه از مشاوران بین المللی استفاده شود تا تصویری که از ایران و آذربایجان ارائه می‌شود آبرومند باشد تا دل زدگی ایجاد نکند.

وی با بیان اینکه از جمله پتانسیل‌های موفق تبریز فرش دست بافت است، اظهار داشت: فرش تبریز ثبت جهانی است یا خشکبار آذربایجان که در شرایط کنونی حتی به آمریکا صادر می‌شود و می‌توان از برند چرم تبریز نیز استفاده کرد.