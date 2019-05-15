به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی، پیش از ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: موضوع پایش کنترل فشارخون یک طرح ملی است که از ۲۷ اردیبهشت ماه لغایت ۱۵ خرداد ماه همزمان با سراسر کشور در استان مرکزی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به مهم برشمردن مساله کنترل فشار خون عنوان کرد: مشارکت تمام دستگاه‌های اجرایی استان در اجرای این طرح مهم است به طوری که باید پاسخگو باشند و گزارشات خود را هر هفته به دفتر معاونت سیاسی امنیتی استانداری ارسال کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی بیان کرد: بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی و با همکاری مدیریت درمان تأمین اجتماعی و هلال احمر باید جمعیت بیش از ۵۵۰ هزار نفری در این طرح مورد پایش قرار گیرند.

اکرمی اظهار کرد: شهرداری اراک باید در محل‌های حاشیه‌ای و پرجمعیت سطح شهر امکانات لازم برای استقرار تیم‌های پزشکی به منظور کنترل فشارخون افراد را مهیا کند.

وی گفت: نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد و بهزیستی نیز با شناسایی جمعیت هدف خود در این طرح با دانشگاه علوم پزشکی همکاری کنند و هلال احمر امکانات مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی را فراهم سازد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی افزود: دهیاران و بخشداران برای کنترل فشار خون جامعه روستایی همکاری لازم را به عمل آورند.

وی با اشاره به تأثیر نمک در ایجاد فشار خون اظهار کرد: باید بررسی‌های لازم توسط دانشگاه علوم پزشکی، اتاق اصناف و اتحادیه رستوران داران انجام شود تا برای اولین بار طرح جمع آوری نمکدان در مراکز بین راهی اعم از رستوران‌ها و سالن‌های غذاخوری تحقق پیدا کند.

اکرمی در خصوص وضعیت نامشخص آب آشامیدنی تعدادی از روستاهای بالای صد خانوار استان افزود: با توجه به مدیریت نامشخص آب شرب در این چندین روستا، مقرر شد با همکاری فرمانداران، بخشداران و دهیاران تأمین آب این روستاها در حوزه کاری آب و فاضلاب و روستایی قرار گیرد تا کنترل‌های بهداشتی را انجام دهند.