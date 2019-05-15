تنش میان ایران و آمریکا موضوع نشست امروز پارلمان آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، پارلمان آلمان امروز نشست خود را به موضوع توافق هسته‌ای ایران اختصاص داده است. بنا بر اخبار منتشر شده قرار است در این نشست اختلافات و تنش‌های اخیر میان آمریکا و ایران مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

نشست امروز پارلمان آلمان که ساعت ۱۵:۳۰ به وقت محلی برگزار می‌شود به طور زنده از رادیو سراسری این کشور پخش شود.

این در حالی است که «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان در دیدار اخیر با «مایک پمپئو» همتای آمریکایی خود ضمن حمایت از حفظ توافق هسته ایران نسبت به هرگونه اقدام نظامی علیه تهران هشدار داده است. کشورهای اروپایی بر حفظ توافق هسته‌ای با ایران تاکید دارند.