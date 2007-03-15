عمرو موسی خواستار پایان محاصره تحمیلی ملت فلسطین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "عمرو موسی" در بیانیه ای تاکید کرد : تشکیل دولت وحدت ملی گامی مهم به شمار می رود که به التهاب سیاسی و پیامدهای مختلف آن پایان خواهد داد و برای فلسطینیان زمینه تمرکز دوباره برمسئله اساسی خود یعنی تشکیل کشور مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شریف را فراهم خواهد کرد.

"ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و"اسماعیل هنیه" مامور تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین درباره همه مسائل مربوط به این دولت به توافق رسیده اند و ترکیب رسمی آن نیز اعلام شد و شنبه آتی برای کسب رای اعتماد به مجلس قانونگذاری فلسطین معرفی خواهد شد.

موسی گفت : تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین برای تحقق ثبات ملت فلسطین و روند صلحی که ابومازن هدایت آن را به نام همه فلسطینی ها به عهده دارد، امری اساسی به شمار می رود.

دبیرکل اتحادیه عرب از کمیته چهارجانبه روند صلح خاورمیانه و جامعه بین المللی خواست تا محاصره ملت فلسطین را برداشته و به هرنوع تحریم فورا پایان دهند.

کمیته چهارجانبه روند صلح خاورمیانه متشکل از نمایندگان روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد این شروط را مطرح کرده است که هر دولت جدید فلسطینی باید اسرائیل را به رسمیت شناخته، از خشونت (مقاومت بر ضد اشغالگری) دست بکشد و به توافقنامه های گذشته امضا شده فلسطینی ها و اسرائیل احترام بگذارد.