جاعل عنوان ۱.۵ میلیاردی در ساری دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدجعفر ساداتی اظهار داشت: در پی کسب گزارشی مردمی مبنی بر این که فردی با معرفی خود به عنوان مأمور یکی از نهادهای دولتی با وعده دریافت اقامت از کشورهای خارجی از آنان اخاذی می‌کند، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری این پلیس قرار گرفت.

سرپرست پلیس آگاهی استان مازندران تصریح کرد: پس از هماهنگی‌های قضائی، مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های همه جانبه، متهم را شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ ساداتی گفت: متهم در بازجویی‌های به عمل آمده به جعل عنوان مأمور یکی از نهادهای دولتی و کلاهبرداری از مردم جمعاً به مبلغ یک و نیم میلیارد ریال اعتراف کرد.

وی با اشاره به این که متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، گفت: مأموران قلابی معمولاً با آگاهی از نقاط ضعف و تخلفات افراد و بزرگ‌نمایی آن‌ها اقدام به کلاهبرداری از طعمه‌های خود می‌کنند.

سرپرست پلیس آگاهی استان مازندران در خاتمه با اشاره به این که رعایت قانون آسان‌ترین راه رسیدن به خواسته هاست، از شهروندان خواست برای انجام هر کاری حتماً از طریق مراجع قانونی آن اقدام کنند و در صورت مواجهه با افرادی که با وعده انجام کار تقاضای وجه از آنان می‌کنند حتماً مراتب را در اسرع وقت به مراجع ذیصلاح و یا مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.