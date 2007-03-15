آمریکا خواستار سرمایه گذاری اسرائیل درعراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "پل برینکلی" معاون وزیر دفاع آمریکا که در حاشیه کنفرانسی که در دبی به منظور توسعه سرمایه گذاری در بخش کرد نشین در شمال عراق برگزار شده بود ، گفت : ما بازرگانان اسرائیلی و هر کسی که به امر تجارت مشغول است را تشویق می کنیم تا به این منطقه بیایند.

وی گفت : اگر آنها فرصت های تجاری را پیدا کنند به نظر من می توانند و ما آنها را تشویق می کنیم تا کمک کنند و با شرکای عراقی خود همکاری نمایند.

آسوشیتدپرس به نقل از بازرگانان گزارش می دهد وضعیت امنیت درعراق همچنان عامل نگرانی است.