مدیرکل جدید پدافند غیرعامل استان کرمانشاه معارفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی، با حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه مدیر کل جدید پدافند غیرعامل استان کرمانشاه معرفی شد.

محمد ابراهیم الهی تبار در این آئین تکریم و معارفه با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته مجموعه پدافند غیرعامل استان و حضور صاحب نظرانه در جلسات افزود: امیدوارم تعامل مثبتی که مدیریت سابق در ۹ ماه گذشته ایجاد کرد در دوره جدید نیز ادامه پیدا کند. اگرچه با شناختی که از مدیرکل جدید وجود دارد، انتظار برای طی مسیر مؤثرتر، فعال‌تر و پویاتر بیشتر است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در شرایط فعلی استان و کشور تاکید کرد: تبدیل پدافند غیرعامل به فرهنگ عمومی جامعه تلاش مثبتی بوده که مجموعه مدیریت استان روی آن تاکید داشته است.

در ادامه این آئین علیرضا حیدری، مدیرکل سابق پدافند غیرعامل استان کرمانشاه با بیان اینکه اقدامات انجام شده در دوره مسئولیت اش با همدلی و وحدت همکاران شکل گرفته، تشکیل جلسات شورای پدافند غیرعامل و فعال کردن کمیته‌های ۱۲ گانه و شهرستان‌ها را به عنوان اقدامات مثبت خود عنوان کرد.

مرتضوی مدیر کل جدید پدافند غیرعامل نیز در اظهاراتی ابراز امیدواری کرد که با همراهی مجموعه استان بتواند در دوره جدید اقدامات مثبت گذشته در پدافند غیرعامل را ادامه و برنامه‌های مورد تاکید مدیریت ارشد استان را در پیش بگیرد.

وی تاکید کرد: در شرایط امروز کشور و تهدیدات کشور می‌طلبد که با تهمیدات و اقداماتی بازدارنده و پیشگیرانه روند موجود پدافند غیرعامل را تقویت کنیم.

در پایان این آئین، مرتضوی به عنوان مدیر کل پدافند غیرعامل استان کرمانشاه معارفه و با اعطای لوح تقدیر از زحمات حیدری مدیریت سابق قدر دانی شد.