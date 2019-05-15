اجرای طرح ملی کنترل فشارخون برای بیش از ۵۵۰ هزار نفر در مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان، پیش از ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه تخصص سلامت و امنیت غذایی استان در اراک، اظهار داشت: امسال با توجه به سیاست‌های وزارت بهداشت در راستای شعار پیشگیری مقدم بر درمان، طرح بسیج ملی کنترل فشارخون از ۲۷ اردیبهشت لغایت ۱۵ تیر ماه در سطح مناطق شهری و روستایی استان مرکزی اجرایی می‌شود.

وی ادامه داد: سالانه ۳۰۰ هزار مرگ به دلیل بیماری‌های قلبی و عروقی، یکصد هزار مرگ به دلیل سکته مغزی رخ می‌دهد که شایع‌ترین علل این میزان مرگ و میر به سابقه بیماری فشارخون در افراد باز می‌گردد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: میزان فشار خون در سنین بالای ۵۰ سال، ۵۰ درصد است که متأسفانه نیمی از افراد از آن مطلع نیستند.

جمالیان بیان کرد: شایع‌ترین علامت فشارخون بی علامت بودن آن است و بیماران هنگامی که با عارضه‌ها و بیماری‌های مختلف و هزینه‌های بسیار درمان مواجه هستند از وجود فشار خون مطلع می‌شوند.

وی اظهار کرد: همکاری تمامی ارگان‌ها و سازمان‌های مردم نهاد با دانشگاه علوم پزشکی برای اجرای این طرح لازم است به طوری که نصب بنر در اداره‌ها، بارگذاری پیام‌های بهداشتی در مکاتبات و سیستم اتوماسیون‌های اداری را در این خصوص انجام دهند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: برای ایجاد پویش در سطح استان مساعدت اداره‌ها به ویژه ادارات دولتی لازم است، با توجه به راه اندازی کمپین سیار در صورت امکان وسایل پزشکی در اختیار مسئولین علوم پزشکی گیرد.

جمالیان افزود: برای تأمین هزینه‌های اجرای این طرح به همکاری صنایع استان نیاز داریم تا بتوانیم همکاران خود را در پایگاه‌های موجود جابه جا و با تأمین غذای مناسب برای پرسنل کیفیت پایش را افزایش و روند اندازه گیری فشارخون افراد را سرعت بخشیم.

وی گفت: هلال احمر در تأمین نیرو ایستگاه پایش کنترل فشارخون کمک و صدا و سیما در زمان‌های پرمخاطب در تهیه یک زیر نویس برای امر آموزش و اطلاع رسانی کنترل فشارخون اقدام نماید.