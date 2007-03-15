سازمان ملل نقش بیشتری درعراق ایفا کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، خلیل زاد سفیر آمریکا در بغداد در سخنرانی خود در کمیسیون امور خارجی سنا که برای تایید سمت وی به عنوان نماینده آمریکا در سازمان ملل تشکیل شد، تاکید کرد : وضعیت به صورتی پیش می رود که به سازمان ملل اجازه می دهد نقش مهمتری درعراق ایفا کند.

وی همچنین گفت : عراقی ها متعهد به اصلاح کلی جنبه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور درعوض حمایت بین المللی هستند.

خلیل زاد با اشاره به تجربیات سازمان ملل در افغانستان و نقاط دیگر جهان خاطرنشان کرد : من عقیده دارم که سازمان ملل می تواند کارهای بیشتری در هفته ها و ماههای آینده در زمینه قانون اساسی عراق و همچنین خلع سلاح شبه نظامیان در این کشور انجام دهد.

برپایه این گزارش، مجلس سنای آمریکا هفته گذشته با تعیین "رایان کروکر" به عنوان سفیر جدید واشنگتن درعراق به جای خلیل زاد موافقت کرد.