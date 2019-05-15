به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله جمالی پور بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد سی امین سالگرد مراسم ارتحال امام خمینی (ره) شهرستان ری با اشاره به برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی (ره) اظهار داشت: هماهنگی لازم برای اعزام و پشتیبانی از ستاد بزرگداشت مراسم ارتحال امام راحل در حال انجام است.

فرماندار ویژه شهرستان ری گفت: کمیته‌های ۸ گانه امنیتی، برگزاری، اعزام، فرهنگی و تبلیغات، امداد، درمان، حمل و نقل و تدارکات و پشتیبانی به منظور کیفیت بخشی به اعزام زائران در این شهرستان فعال شد.

وی در ادامه به پیشرفت‌های امروز کشور در عرصه‌های مختلف علمی، فنی، ورزشی، فرهنگی و حوزه‌های گوناگون اشاره کرد و بیان داشت: تحریم و فشارها هرگز مانع تلاش و توسعه کشور نشده است.

جمالی پور در ادامه با بیان اینکه بزرگداشت ارتحال امام را بهترین فرصت برای بازگو کردن دستاوردهای انقلاب است افزود: نسل جدید با برگزاری این بزرگداشت‌ها و یادآوری و رشادت شهدا نسبت به پیشرفت و توسعه کشور در عرصه‌های مختلف آگاه می‌شوند و می‌فهمند که انقلاب چگونه و به دست چه کسانی به ثمر رسید و با این علم و آگاهی برای حفظ آن بیشتر می‌کوشند.

فرماندار ری با اشاره به اینکه مهمترین دلیل تحریم‌ها هم به خاطر ایستادگی ملت ایران است گفت: امام راحل با پیروزی انقلاب اسلامی دستاوردهای مهمی از جمله عزت، استقلال، پیشرفت و خوداتکایی را برای کشور و ملت ایران به ارمغان آورد و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان با تحریم و فشار بر مردم قصد ضربه زدن به نظام را داشتند که هرگز موفق نشدند و امروز ملت ایران تاوان خودکفایی و پیشرفت خود را در عرصه‌های مختلف می‌دهند.



