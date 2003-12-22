تعداد پروانه هاي صادر شده در شهرهاي كشور به جز تهران افزايش يافت

به گزارش خبرگزاري مهر، براساس يافته هاي طرح جمع آوري اطلاعات پروانه هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداريهاي كشور در سال 81 مساحت زيربناي متناظر با اين تعداد پروانه ها در اين سال در حدود 64 هزار و 705 هزار متر مربع مي باشد كه در مقايسه با سال قبل ازآن از 0/10 درصد افزايش برخوردار بوده است.

همچنين در سال 81 تعداد واحدهاي مسكوني پيش بيني شده در پروانه هاي احداث ساختمان 478 هزار و 904 واحد بوده كه نسبت به سال 80 ، 0/15 درصد افزايش داشته است.

براساس اين گزارش ، شهرداريهاي شهر تهران در سال 81 تعداد 20 هزار 430 پروانه احداث ساختمان صادر كردند كه نسبت به سال قبل از آن 6/21 درصد كاهش داشته است. مجموع مساحت زيربناي تعيين شده در اين پروانه ها بالغ بر 15 هزار 109 هزار متر مربع بوده است كه نسبت به سال قبل 2/31 درصد كاهش داشته است

اين گزارش مي افزايد: تعداد واحدهاي مسكوني تعيين شده در پروانه هاي احداث ساختمان در شهر تهران در سال 81 بالغ بر 131 هزار و 39 واحد مسكوني بوده است كه در مقايسه با سال قبل از آن ، 4/ 19 درصد كاهش يافته است.

همچنين از مجموع پروانه هاي صادر شده براي احداث ساختمان در شهر تهران 1/6 درصد براي ساختمانهاي يك طبقه ، 0/4 درصد براي ساختمانهاي دو طبقه ، 9/12 درصد براي ساختمانهاي سه طبقه ، 8/57 درصد براي ساختمانهاي چهار طبقه و 2/19 درصد براي ساختمانهاي پنج طبقه و بيشتر صادر شده است.

اطلاعات حاصله بيانگر آن است كه در سال 81 در ساير شهرهاي كشور بجز تهران ، تعداد 151 هزار و 43 پروانه احداث ساختمان توسط شهرداريهاي كشور صادر شده است كه در مقايسه با سال قبل از آن 8/17 درصد افزايش داشته است



