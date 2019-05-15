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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۷:۳۲

استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

اختصاص اعتبار ویژه به نیروگاه سیکل ترکیبی و پتروشیمی دهدشت

اختصاص اعتبار ویژه به نیروگاه سیکل ترکیبی و پتروشیمی دهدشت

یاسوج - استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: اعتبار ویژه به نیروگاه سیکل ترکیبی دهدشت و پتروشیمی دهدشت اختصاص می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستای پرداخت تسهیلات ارزی از محل بانک‌های عامل با مدیر عامل صندوق توسعه ملی دیدار شد و ایشان در این راستا قول مساعد دادند.

وی بیان داشت: پیگیری‌های لازم برای پرداخت این تسهیلات از محل بانک‌های صنعت و معدن و ملت در حال انجام است.

احمدی اظهار داشت: توربین نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی دهدشت تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت داشته است.

وی افزود: با بهره برداری از این طرح، زمینه پایداری ولتاژ برق منطقه فراهم و برق طرح‌های صنعتی کهگیلویه همچون سیمان سپو، پتروشیمی و کارخانه آجر دهدشت نیز به صورت پایدار تأمین می‌شود.

استاندار ساخت این نیروگاه را گام مهمی از سوی دولت در راستای تأمین برق پایدار مورد نیاز شهرستان کهگیلویه عنوان کرد.

کد مطلب 4618005

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