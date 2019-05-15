اختصاص اعتبار ویژه به نیروگاه سیکل ترکیبی و پتروشیمی دهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستای پرداخت تسهیلات ارزی از محل بانکهای عامل با مدیر عامل صندوق توسعه ملی دیدار شد و ایشان در این راستا قول مساعد دادند.
وی بیان داشت: پیگیریهای لازم برای پرداخت این تسهیلات از محل بانکهای صنعت و معدن و ملت در حال انجام است.
احمدی اظهار داشت: توربین نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی دهدشت تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت داشته است.
وی افزود: با بهره برداری از این طرح، زمینه پایداری ولتاژ برق منطقه فراهم و برق طرحهای صنعتی کهگیلویه همچون سیمان سپو، پتروشیمی و کارخانه آجر دهدشت نیز به صورت پایدار تأمین میشود.
استاندار ساخت این نیروگاه را گام مهمی از سوی دولت در راستای تأمین برق پایدار مورد نیاز شهرستان کهگیلویه عنوان کرد.
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