جلب مشارکت حداکثری مردم و خیران برای کمک به زندانیان جرائم غیرعمد

به گزارش خبرنگار مهر، میر شمس مؤمنی زاده عصر چهارشنبه در نشست هماهنگی برگزاری مراسم جشن گلریزان که در سالن اجتماعات فرمانداری رشت برگزار شد، اظهار کرد: کمک به آزادی زندانیان ناتوان از نظر مالی کاری پسندیده است.

وی با بیان اینکه مردم استان گیلان در کمک به همنوعان خود همیشه پیشگام بوده‌اند، افزود: مجموعه مدیران شهرستان رشت تلاش می‌کنند تا مشارکت حداکثری مردم و خیران را برای کمک به آزادی زندانیان جرایم غیر عمد فراهم کنند.

فرماندار رشت از برگزاری جشن گلریزان شهرستان رشت در روز ۲۹ اردیبهشت ماه امسال در سالن اجتماعات دادگستری گیلان خبر داد و گفت: در سال گذشته با حمایت و کمک‌های مردمی و خیران و نیکوکاران ۶۵۰ میلیون تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد در رشت جمع آوری شد.

وی در ادامه ضمن درخواست مردم، اصناف و بازاریان برای شرکت در این حرکت خداپسندانه، تصریح کرد: باید تلاش کنیم امسال این مراسم متفاوت‌تر از سال‌های گذشته برگزار شده و گام خوب برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد برداشته شود.