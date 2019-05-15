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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۸:۳۹

فرماندار فیروزکوه تاکید کرد؛

لزوم توسعه روستاهای فیروزکوه جهت پیشگیری از مهاجرت روستاییان

لزوم توسعه روستاهای فیروزکوه جهت پیشگیری از مهاجرت روستاییان

فیروزکوه- فرماندار فیروزکوه بر لزوم توسعه روستاهای فیروزکوه جهت پیشگیری از مهاجرت روستاییان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفی جمارانی ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات روستای مهن که با حضور اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای مهن در محل فرمانداری برگزار شد با تاکید بر همدلی و اتحاد بین شوراهای اسلامی و دهیاران روستاها گفت: تقویت و توسعه روستاها موجب جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر می‌شود که مشارکت مردمی و همدلی مسئولان لازمه این توسعه است.

فرماندار فیروزکوه سیاست و رویکرد مهم دولت تدبیر و امید را تعالی زندگی مردم از جمله روستاییان دانست و تصریح کرد: دولت تمامی تلاش خود را برای رفع مشکلات مردم به کار گرفته است و در این میان توجه ویژه به عمران روستایی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و اشتغال زا در روستا به عنوان یک سیاست اولویت دار دنبال می‌شود.

وی با اشاره به نام گذاری سال به عنوان رونق تولید گفت: استفاده از ظرفیت روستاهای هدف در حوزه گردشگری، تبدیل کشاورزی معیشتی به اقتصادی، ایجاد واحدهای دامپروری صنعتی و فراهم کردن زیرساخت‌های رفاهی و سرمایه گذاری مهمترین برنامه‌های سال جاری در راستای تحقق رونق تولید می‌باشد.

گفتنی است در این دیدار مسائل ومشکلات روستا توسط اعضای شورا بیان شد که در پایان تصمیماتی در این خصوص گرفته شد.

کد مطلب 4618058

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