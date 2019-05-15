آیت الله سیستانی درباره اختلافات ایران-آمریکا موضع گیری نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی منابع نزدیک به مرجعیت نجف به المیادین اعلام کردند: آیت الله سیستانی موضعی درباره اختلافات میان ایران و آمریکا نگرفته است.

این منابع دعوت آیت الله سیستانی از عراقی‌ها برای بی طرفی درباره اختلافات میان آمریکا و ایران را تکذیب و اعلام کردند که آنچه برخی رسانه‌ها در این باره آورده اند، نادرست است.

شایان ذکر است که قبلاً یک رسانه عربی مدعی شده بود که آیت الله سیستانی در پیامی به نخست وزیر و دیگر مقامات ارشد عراقی خواستار دور نگه داشتن این کشور از تنش میان آمریکا و ایران شده است.

العربی الجدید نوشته بود که عبدالهادی الحکیم، نماینده پیشین پارلمان عراق و از نزدیکان بیت آیت الله سیستانی، مرجع عالی قدر شیعه هفته گذشته با عادل عبدالمهدی نخست وزیر، برهم صالح رئیس جمهور و محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق دیدار کرده است.

برخی منابع عالی رتبه سیاسی عراقی در گفت‌وگو با العربی الجدید مدعی شده‌اند که عبدالهادی الحکیم پیام‌های مهمی از سوی آیت الله سیستانی به نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس پارلمان عراق داده است که مهم‌ترین آنها پیام وی به عبدالمهدی بوده است.

یکی از رهبران ائتلاف الاصلاح عراق گفته است که الحکیم پیامی در رابطه با تنش به وجود آمده میان واشنگتن و تهران از سوی آیت الله سیستانی به عادل عبدالمهدی فرستاده که مفاد آن ضرورت دوری عراق از تنش‌های میان آمریکا و ایران است.