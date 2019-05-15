عدم ساماندهی حریم رودخانه علت سیل در اردهال/هشدار وقوع مجدد سیلاب

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، مرتضی نجف زاده: شب گذشته در حالی که تنها چند دقیقه‌ای از اذان مغرب گذشته بود نزولات آسمانی به صورت رگبارهای شدید منطقه اردهال کاشان را تحت تأثیر قرار داد و شدت این حادثه تا به حدی بود که باعث شد سیل در این منطقه به وقوع بپیوندد و چندین خودرو نیز طعمه سیل شد و در عین حال موجب وارد آمدن خسارات مالی و جانی به شهروندان شد.

وقوع سیل در منطقه اردهال کاشان متأسفانه باعث شد تا مادر و دختر پنج ساله‌اش جان خود را از دست بدهند و جسد آنها چندین کیلومتر بعد از مسیل سیل با تلاش نیروهای امدادی، نظامی و انتظامی کشف شود و پس از وقوع و خاتمه سیل نیز نیروهای مستقر در منطقه برای کنترل اوضاع در محل حضور داشتند تا از خطرات و حوادث احتمالی جلوگیری کنند.

در همین زمینه رئیس اداره هواشناسی کاشان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه با توجه به پیش بینی هواشناسی بارش رگباری باران در منطقه بالادست اردهال کاشان به وقوع پیوست، اظهار داشت: این بارندگی موجب بروز سیلاب و راه افتادن آن در مسیر پیش بینی شده بود و با وجود آنکه هشدار اداره هواشناسی کاشان در مورد وقوع سیلاب و یا سیل در مناطق کوهستانی کاشان از طرق مختلف به شهروندان ابلاغ شده بود، اما متأسفانه برخی از شهروندان به این موضوع توجهی نکردند.

عباس ارغوانی با بیان اینکه روند جوی هوا در مناطق نیاسر، قمصر و برزک تا پایان هفته شدت می‌گیرد، افزود: امروز در ساعات بعد از ظهر بارش رگباری، رعد و برق و باد شدید در بیشتر مناطق شهرستان کاشان بخصوص در بخش نیاسر از جمله مشهد اردهال، نشلج، بخش برزک و قمصر هستیم که می‌تواند باعث آبگیری مسیر سیلاب‌ها شود.

وی بیان داشت: اداره هواشناسی کاشان، وقوع بارش‌های رگباری و سیلاب را از طرق مختلف به شهروندان کاشانی اطلاع رسانی کرده بود اما پس از وقوع سیل در منطقه اردهال خودرو پراید گرفتار سیل شده و دختر بچه و مادرش در این حادثه جان خود را از دست دادند.

انتقاد از ساخت و سازهای غیرقانونی در مسیر رودخانه

بخشدار نیاسر کاشان نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به وقوع سیلاب شدید در منطقه اردهال کاشان به روند وقوع سیل نیز اشاره داشت و اظهار داشت: برخی از خودروها که در مسیر سیل قرار گرفته بودند با اطلاع رسانی مردمی از محل خارج شدند اما متأسفانه چندین خودرو نسبت به جا به جایی خودرو خود دیر اقدام کردند و گرفتار سیل شدند.

علیرضا قطبی با بیان اینکه دو خودرو گرفتار سیل حامل سرنشین بودند، اظهار داشت: سرنشینان یکی از خودروها توسط مردم و اهالی منطقه نجات پیدا می‌کنند اما متأسفانه مادر و دختر خردسال یکی از خودروهای گرفتار سیل نتوانسته بودند از این حادثه جان سالم به در ببرند و فوت می‌کنند.

وی ضمن انتقاد از ساخت و سازهای غیرقانونی در مسیر رودخانه ابراز داشت: لازم است دستگاه‌های مربوطه ورود پیدا کنند و نسبت به تخریب این منازل اقدام کنند.

قطبی یکی از دلایل وقوع چنین حوادث ناگواری را ساخت و سازهای غیرمجاز در مسیر رودخانه‌ها دانست و بیان داشت: متأسفانه نهادهای مرتبط با این موضوع به دلایل مختلف برخورد قاطعی نداشتند و عدم تحقق این مهم موجب فوت همشهریان و وارد شدن خسارات مالی می‌شود.

رئیس امور منابع آب کاشان هم به مهر گفت: بر اساس قانون متجاوزان به بستر رودخانه‌ها شناسایی و از آنجا که جزو ضابطین قانون هستیم می‌توانیم با این افراد برخورد کنیم.

حسن جوکار با بیان اینکه شیب منطقه اردهال بسیار زیاد است، افزود: حریم و بستر رودخانه در این منطقه مورد تجاوز قرار نگرفته است اما متأسفانه ساماندهی در بخشی از این منطقه صورت نگرفته است و این موضوع باعث وقوع چنین حادثه ناگواری شد.

عدم ساماندهی حریم رودخانه منطقه اردهال کاشان بر اساس اظهارات مدیر امور منابع آب کاشان علت اصلی حادثه سیل در منطقه اردهال بوده که امید است با برنامه ریزی های صورت گرفته دیگر شاهد وقوع چنین حوادث ناگواری نباشیم و شهروندان نیز با توجه به هشدارهای اداره هواشناسی بهترین زمان و مکان را برای رسیدن به مقصد خود انتخاب کنند.