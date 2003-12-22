هزاران تظاهر كننده خواستار الحاق كركوك به استانهاي كردنشين عراق شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، تظاهر كنندگان با در دست داشتن پرچم هايي كه در آن نوشته شده بود "صدام را در كردستان محاكمه كنيد " با تكان دادن پرچم كردستان خواستارتدريس زبان كردي در مدارس اين شهر نفت خيز عراق شدند .

بنابراين گزارش كركوك كه از شهرهاي نفت خيز عراق است در شمال اين كشور و در جنوب سه استان كردنشين عراق قرار دارد .

امنيت اين تظاهرات كه در آن بيش از ده هزار تن شركت داشتند و در دويست و پنجاه و پنج كيلومتري شمال بغداد برگزار شد پليس عراق و مبارزان مسلح كرد برعهده داشتند .در شهر كركوك كه قبلا اكثريت جمعيت آن را كردها بودند قبايلي از تركمنها و اعراب زندگي مي كنند .

صدام در يك لشكر كشي شهر كركوك را به مناطق بزرگ عرب نشين اين كشور الحاق كرد و كردها نيز بعد از جنگ خليج فارس كه در سال 1991 روي داد اين شهر را تحت كنترل خود در آوردند اما نيروهاي دولتي عراق با حمايت ارتش اين شهر را باز پس گرفتند .

اين شهر كه سرشار از منابع غني نفت است مورد توجه بسياري از گروههاي رقيب به ويژه كردها است كه خواستار الحاق اين شهر به استان هاي كردنشين عراق هستند .عربها و تركمنها كه كه بومي اين شهر هستند در اين استان كه تحت كنترل كردها قرار دارد جوانب احتياط را رعايت مي كنند .

مسعود بارزاني رهبر حزب دموكراتيك كردستان روزگذشته ( يكشنبه ) اعلام كرد كه ادعاي كردها درباره الحاق كركوك به استان هاي شمالي عراق بر اساس واقعيت هاي تاريخي است نه به خاطر منابع نفتي آن .رهبران كردعراق با ارائه طرحي به شوراي حكومتي عراق خواستار گسترش منطقه خودمختار كردستان ازسه استان شمالي كردنشين به كركوك شدند .