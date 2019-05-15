ناخرسندی آمریکا از خروج اسپانیا از ائتلاف دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سفارت آمریکا از مادرید به دلیل تصمیمش در خروج از ناوگروه جنگی این کشور انتقاد کردند.

بر اساس این گزارش، دیپلمات‌ های اسپانیائی در این خصوص به خبرنگاران گفتند: سفارت آمریکا از مادرید به دلیل اینکه تصمیمش را برای خروج ناوچه‌ اش از گروه جنگی آمریکا اطلاع نداده بود، شدیدا انتقاد کردند.

به گفته منابع دیپلماتیک اسپانیا، کارکنان سفارت آمریکا با مقامات وزارت خارجه اسپانیا روز گذشته در مادرید در این باره دیدار کردند.

گفتنی است، اسپانیا دیروز اعلام کرد که به دلیل اختلافات موجود میان اروپا و آمریکا بر سر ایران، مادرید ناو خود را بصورت موقت از تیم عملیاتی حاضر در خلیج فارس خارج می‌کند.

وزارت دفاع اسپانیا این خبر را تأیید کرد اما جزئیات بیشتری را در خصوص این تصمیم مادرید ارائه نکرده است.

ناو «مندز نانز» به همراه ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن عازم خلیج فارس بوده اما با تصمیم اسپانیا از این تیم خارج شده است.