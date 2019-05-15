برجام جزو مهمترین توافقات ۱۰ سال اخیر/تلاش برلین برای حل اختلافات

به گزارش خبرگزاری مهر، «یوهانس داوید وادپول» عضو فراکسیون دموکرات مسیحی پارلمان آلمان در نشست بوندستاگ گفت: توافق هسته ای ایران در کنار توافقنامه آب و هوایی پاریس یکی از مهمترین معاهده های بین المللی در ۱۰ سال اخیر است. دولت آلمان در آن زمان تلاش فراوانی برای امضای این پیمان کرد و ما مفتخر به این کار هستیم.

وی افزود: ما از تمامی طرف ها می خواهیم که به این توافق پایبند بمانند. این توافق موفق شده مسابقه تسلیحات اتمی را در منطقه متوقف کند و آلمان به عنوان یکی از طرفهای حامی این پیمان، همواره موضعی مشخص در قبال آن داشته است.

به گفته وی وزارت خارجه آلمان از ایران خواسته است به برجام متعهد بماند در غیر اینصورت تحریم های شدیدتری علیه ایران اعمال می شود و برلین توان اندکی برای بی اثر کردن آن خواهد داشت.

این نماینده پارلمان آلمان یادآور شد: همچنین این که سپاه پاسداران موقعیت کنونی را به عنوان یک فرصت برای ایران ارزیابی می کند، پیام روشنی برای ما دارد. آنچه که ما از آمریکا به عنوان شریک استراتژیک انتظار داریم، تدوین یک راهبرد مناسب در مورد ایران است. اتخاذ سیاست فشار حداکثری اقتصادی و نظامی تنها به این منجر می شود که همکاری ها با تهران کاهش یابد. از این رو افزایش روزانه فشار به ایران کاری از پیش نمی برد و تنها مشکلات را دو چندان می سازد.

وی با این ادعا که سیاست ایران در مورد اسرائیل یک تهدید است و آلمان در چنین مواردی همواره در کنار تل آویو است تاکید کرد: در موقعیت کنونی هیچ توجیهی برای به کار گیری اهرم نظامی علیه ایران وجود ندارد، این باید موضع مشخص ما باشد.

داوید وادپول در پایان گفت: در هر حال ما به حمایت هایمان از توافق هسته ای ادامه می دهیم و تلاش خود را برای کاهش تنش ها و یافتن راه حلی مسالمت آمیز جهت حل اختلافات پی می گیریم.