به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد برگزاری مراسم روز جهانی قدس، بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و قیام خونین ۱۵ خرداد، با تاکید بر اینکه مراسم ۱۴ خرداد امسال باید باشکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود، افزود: بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی بارها بر اهمیت نیمه خردادماه تاکید داشتند.

وی با بیان اینکه یکی از سفارشات دین که امروز باید بیش از هر زمان دیگری به آن ارج نهیم، موضوع موقر کردن بزرگان دین است، تصریح کرد: بر همین اساس، باید برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای باشد که برای مراسم ۱۴ خرداد امسال، برنامه‌ها در راستای پاس‌داشت شخصیتی که استقلال و عزت را به ایران اسلامی بخشید، باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با یادآوری اینکه از همین امروز برنامه‌ریزی‌ها برای حضور باشکوه مردم در مراسم ۱۴ خرداد اتخاذ شود، ادامه داد: با وجود اینکه اعزام زائران به مرقد امام راحل در سال‌های اخیر به دلیل تقارن با ماه مبارک رمضان کاهش یافته است اما با این وجود نباید از شکوه و عظمت این روز که در سال‌های گذشته برگزار می‌شد، کم شود.

رئیس ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نیز در ادامه این جلسه با یادآوری اینکه راهپیمایی روز جهانی قدس امسال همانند سال‌های باشکوه‌تر و از میدان قائم برگزار خواهد شد، افزود: بی‌تردید اهداف مهمی از برگزاری این مراسم دنبال می‌شود که مهم‌ترین این اهداف شامل رویکرد افشاگری پیوند آمریکا، اسرائیل و وهابیت، حمایت از آرمان‌های قدس شریف، معرفی حقوق بشر آمریکایی و آگاهی‌بخشی ملی و فراملی و … است.

سیدسعید حسینی با اشاره به اینکه برای برگزاری باشکوه مراسم گرامی‌داشت ۱۴ و ۱۵ خردادماه پیشنهاداتی ارائه شده است، تصریح کرد: برگزاری مسابقه مشاعره با موضوع امام و رهبری، برگزاری مسابقه با موضوع امام و رهبری و تولید مستند و گزارش توسط صدا و سیما در این خصوص، از جمله این پیشنهادات است که در این دو روز به منصه‌ظهور گذاشته خواهد شد.

وی با یادآوری اینکه در این دو روز (۱۴ و ۱۵ خرداد) برنامه‌های متنوعی به اجرا گذاشته خواهد شد، خاطرنشان کرد: برگزاری ویژه مراسم یوم‌الله ۱۴ خرداد در شبستان امام‌زاده سیدابراهیم (ع)، حرکت دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان به سمت امام‌زاده سیدابراهیم (ع)، برگزاری مسابقات مقاله‌نویسی پیرامون اندیشه امام و شعار سال، برگزاری همایش تبیین دستاوردهای قیام ۱۵ خرداد و … از جمله این برنامه‌ها است.