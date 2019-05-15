لزوم برخورداری ازسیستم مشخص برای جابجایی کالای اساسی از بندرامام

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالهاشم حسن نیا، شامگاه چهارشنبه در نشست با تشکل‌های صنفی حمل و نقل کالا و مسافر خوزستان اظهار کرد: سه عنصر صاحب بار، شرکت‌های باربری و راننده به ویژه در حوزه بار باید مورد توجه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قرار گیرند چراکه سه ضلع سازمان به عنوان یک نهاد حاکمیتی هستند و این سازمان باید تنظیم گر روابط بین این سه عنصر باشد.

وی با بیان اینکه این سه عنصر به هم پیوسته هستند و تفکیک آنها باعث ایجاد مشکل می‌شود، اظهار کرد: ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان از پول این بخش به این سه عنصر نمی‌رسد.

حسن نیا با بیان اینکه وضعیت شرکت‌های حمل و نقل در حوزه اتبوسی و مسافر بر شخصی با توجه به فراوانی که در این حوزه وجود دارد بهتر است، بیان کرد: حدود ۳۴۰ هزار تا کامیون در کشور داریم که در اولین اقدام برای آنها پایه و اساس کرایه، تن کیلومتر تعیین شده است؛ ۹۰ درصد بارنامه‌های تا ۱۰ روز گذشته بر همین مبنا صادر شد و بر این اساس ۶۹ درصد قیمت بار نسبت به ۶ ماه نخست سال افزایش پیدا کرده است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور تصریح کرد: عملکر سال گذشته حوزه حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نشان داد که سازمان به وظیفه ذاتی خود عمل نکرده است.

وی ادامه داد: اولین نقد به خود سازمان وارد است چون به این نکته که ۹۰ درصد جابجایی مسافران توسط حوزه حمل و نقل بار مسافر انجام می‌شود توجه نکردیم و سعی کردیم با برگزاری نشست‌های و جلسات ساده تنها به شنیدن مشکلات بپردازیم و به سادگی از آن عبور کردیم.

حسن نیا اظهار کرد: در خصوص بخش دوم بیمه تکمیلی رانندگان و خانواده‌های آنها نقدهایی وارد شد اما تنها ثبت نام رانندگان و همسران آنها در سامانه حدود سه ماه طول کشید؛ به لحاظ کمبود وقت فاز اول به این شکل پایان یافت و در فاز دوم اطلاعات تکمیلی خانواده رانندگان وارد سیستم می‌شود.

وی گفت: تا امروز ۹۰ میلیارد تومان به بخش حمل و نقل جاده‌ای از لحاظ بهداشتی خدمات بیمارستانی پرداخت شده است؛ همه ما باید دست به دست هم بدهیم و کمک کنیم تا چرخ راهداری را پیش ببریم.

با بیان اینکه شرکت‌های حمل و نقل و رانندگان خوزستان در ایام اربعین نزدیک به ۵ میلیون مسافر جابجا کرده اند، گفت: در بحث جابجایی کالاهای اساسی از بندر امام خمینی (ره) به خصوص محصولات کشاورزی به عنوان کالای استراتژیک کشور باید دست به دست هم بدهیم و در یک مسیر منظم و با سیستم مشخص باهم همکاری کنیم.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بیان کرد: درد مزمنی در بخش حمل و نقل وجود دارد در حالی که اگر حمل و نقل نباشد جامعه با مشکل می‌شود؛ سعی داریم با تمام توان نسبت به حل مشکلات اساسی این صنف اقدام کنیم به طور مثال از اول مهر سال گذشته تاکنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار لاستیک در سطح کشور توزیع شد.

حسن نیا تأکید کرد: می‌پذیریم که ما کاستی‌هایی داشتیم؛ شما راهنمایی کنید تا این مشکلات را با کمک هم رفع کنیم.