از خداحافظی منصرف شده ام/ فدراسیون کاراته به من بدهکار است

وی درگفتگو با خبرنگارمهر، پیرامون حضورخود درکادرفنی تیم ملی گفت: دباغیان استاد من است و از لطف او برای انتخاب و معرفی خودم تشکرمی کنم، ولی فعلا برای مربیگری تصمیمی ندارم و قصد دارم همچنان به دوران قهرمانی خود ادامه دهم.

بهنام ادامه داد: حضورنفراتی چون شاطرزاده و عموزاده با مدیریت دباغیان یک کادرفنی قدرتمند را برای تیم ملی تشکیل می دهد . هر کدام از این نفرات از تجربه بالایی برخوردارند و برای هرکشور یک موهبت به شمار می روند . خیلی از کشورها آرزوی داشتن یکی ازاین نفرات را دارند ولی من ازطرف خودم می گویم که هنوز شرایط حضوردرسطح اول کاراته دنیا را دارم و خیال ندارم به مربیگری روی بیاورم .

ملی پوش تیم نفت اهواز با بیان اینکه از خداحافظی از تیم ملی منصرف شده است اظهار داشت: تصمیم دارم تا مسابقات آسیایی آینده درتیم ملی حضورداشته باشم . البته سال 86 را تنها در لیگ شرکت می کنم ولی قطعا ازمسابقات جهانی 2008 به تیم ملی بازمی گردم تا حق خود را از کاراته بگیرم.

بهنام فر درپایان گفت: فدراسیون کاراته به من بدهکاراست . مسئولان فدراسیون کاراته مرا از حضور درمسابقات جهانی فنلاند و بازیهای آسیایی دوحه قطرمحروم کردند. دو رویدادی که می توانستم و شرایط کسب مدال طلا را داشتم . برای این دو مدال فدراسیون به من بدهکار است و باید با من تسویه حساب کند.