سفير جديد كشورمان در يونان با رييس جمهور ديدار كرد

به گزارش خبرگزاري مهر رييس جمهوري در اين ديدار با اشاره به سابقه روابط دو كشور با تمدني بزرگ و تاريخي، بر توسعه گسترش مناسبات ايران و يونان در تمامي زمينه ها تاكيد كرد.
سفير جديد كشورمان نيز گزارشي از محل ماموريت خويش و جايگاه يونان در روابط سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشورمان ارائه كرد.
مهدي محتشمي سفير جديد جمهوري اسلامي ايران در يونان پيش از عزيمت به محل ماموريت خويش با حجت الاسلام و المسلمين سيدمحمد خاتمي رييس جمهور ديدار كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر رييس جمهوري در اين ديدار با اشاره به سابقه روابط دو كشور با تمدني بزرگ و تاريخي، بر توسعه گسترش مناسبات ايران و يونان در تمامي زمينه ها تاكيد كرد.
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