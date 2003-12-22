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۱ دی ۱۳۸۲، ۱۷:۱۵

صبح امروز

سفير جديد كشورمان در يونان با رييس جمهور ديدار كرد

مهدي محتشمي سفير جديد جمهوري اسلامي ايران در يونان پيش از عزيمت به محل ماموريت خويش با حجت الاسلام و المسلمين سيدمحمد خاتمي رييس جمهور ديدار كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر رييس جمهوري در اين ديدار با اشاره به سابقه روابط دو كشور با تمدني بزرگ و تاريخي، بر توسعه گسترش مناسبات ايران و يونان در تمامي زمينه ها تاكيد كرد.
سفير جديد كشورمان نيز گزارشي از محل ماموريت خويش و جايگاه يونان در روابط سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشورمان ارائه كرد.

کد مطلب 46185

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