سفير جديد كشورمان در يونان با رييس جمهور ديدار كرد

به گزارش خبرگزاري مهر رييس جمهوري در اين ديدار با اشاره به سابقه روابط دو كشور با تمدني بزرگ و تاريخي، بر توسعه گسترش مناسبات ايران و يونان در تمامي زمينه ها تاكيد كرد.

سفير جديد كشورمان نيز گزارشي از محل ماموريت خويش و جايگاه يونان در روابط سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشورمان ارائه كرد.