۱۲ میلیارد ریال کالای مسروقه در ساری کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر علی صفر پور اظهار داشت: به منظور پاکسازی نقاط آلوده و برخورد با سرقت منزل و ویلاهای خالی از سکنه و مجرمان سابقه دار طرح عملیاتی ارتقا امنیت اجتماعی در منطقه فرح آباد شهر ساری به اجرا در آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری، تصریح کرد: در اجرای این طرح، مأموران پس از هماهنگی‌های قضائی، با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی و دستگیری ۱۰ سارق سابقه دار شدند.

سرهنگ صفرپور، خاطر نشان کرد: در عملیاتی ضربتی متهمان دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنان ۱۱ دستگاه کولر اسپیلت ،۲۳ تخته فرش، ۱۰ دستگاه تلوزیون ال سی دی ،۴ دستگاه پمپ آب ،۴ دستگاه ماکروفر ،۴ دستگاه یخچال ،۴ دستگاه هود آشپزخانه ،۳ دستگاه جارو برقی، ۳ دستگاه پکیج و۲۰ دستگاه شیر آلات سرقتی مجموعاً به ارزش ۱۲ میلیارد ریال کشف کردند.

وی با اشاره به شناسایی و دستگیری ۳۰ خرده فروش مواد مخدر و متهمان تحت تعقیب مرجع قضائی، اظهار داشت: کشف مقادیر قابل توجهی مواد مخدر و آلات استعمال مواد مخدر از دیگر موفقیت‌های اجرای این طرح بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری در پایان ضمن تقدیر از همکاری خوب مردم با پلیس، اظهار داشت: هدف از اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و پاکسازی مناطق آلوده، ایجاد امنیت پایدار و ایجاد آسایش و آرامش برای مردم است.