اولین تقویم قرآنی ویژه سال نو منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این تقویم برای نخستین بار به صورت تمام طلاکوب برجسته در 7 برگ به ابعاد 50 در 70 سانتی متر به نام مجموعه تقویم گالری قرآنی ویژه سال 86 منتشر شده است.

در صفحه اول این تقویم نام مبارک " الله " به شیوه نگارش کوفی تزئینی ، به چشم می خورد و صفحه دوم آن منقوش به عبارت " بسم الله الرحمن الرحیم " با شیوه نگارش کوفی تزئینی و شامل تقویم دو ماه فروردین و اردیبهشت 86 است. از دیگر آیات و عبارات قرآنی به کار رفته درصفحات بعدی این تقویم دیواری می توان به " لا اله الا الله محمد رسول الله " به شیوه نگارش کوفی تزئینی، سوره توحید به خط نسخ، آیه " و ان یکاد " (آیات 51 و 52 سوره قلم) به شیوه کوفی مشرقی، دو آیه اول سوره یاسین به شیوه نگارش ثلث و آیه " هذا من فضل ربی " به شیوه نگارش کالیگرافی اشاره کرد.

آثار قرآنی به کار رفته در این تقویم به خط هنرمند معاصر سید محمد وحید جزایری نوشته شده و به شیوه طلاکوب برجسته توسط موزه ملی قرآن کریم و شهر کتاب قرآنی منتشر شده است.