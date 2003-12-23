معزي: غريبي ها آگاهانه از سرايت آراء دانشمندان مسلمان در ‏بين مردم جلوگيري مي كنند

به گزارش خبرگزاري " مهر" از دفتر وين ، پروفسور آدام با اشاره به افزايش مسلمين و نفوذ آراء اسلامي و « لزوم رواج اسلام » از جمله مباينت دو مقوله دين و سياست گفت : برخي از علماي اسلامي ، قرآن را بر اساس نو آوري هاي زمان تفسير مي كنند ، همانطور كه كاتوليكها و پروتستانها نيز ملزومات زمان را ملحوظ مي دارند.
وي در ادامه با تاكيد بر اهميت عدالت در اجتماع ، از اينكه اميد جواني وي در سالهاي 70 به استقرار صلح جهان تحقق نيافت و جهان هنوز مورد لطمه جنگهاست ، اظهارتأسف نمود.
وي در ادامه به « ادعاي مطلق بودن اديان » پرداخت و گفت : بايد راه حلي پيدا كرد كه ايده مطلق گرائي اديان كه دردل هر ديني نهفته است ، باعث بروز انحصار طلبي و تبلور مطلق گرائي در جامعه نشود.
درادامه اين ديدار ، حجت السلام معزي در باب تطبيق دين با زمان به اصل اجتهاد و حكم مسائل مستحدثه پرداخت و گفت : بايد توده هاي مردم از اعتقادات يكديگر مطلع گردند، به خصوص در شرايط كنوني كه تعداد مسلمانان در اروپا رو به افزايش است، شناخت متقابل از يكديگر ضرورت بيشتري پيدا مي كند.
معزي در مورد جنگ هاي گريبانگير جوامع بشري گفت: واقعيت اين است كه هيچ جنگي در جهان ، انگيزه اعتقادي نداشته و اگر هم بنام دين درگرفته باشد ، في الواقع در ارتباط با آن نبوده است ، اما معضل بزرگ اين است كه اديان در آتش افروزي جنگها سكوت كرده اند و با اين ترتيب ، تقويت قدرت حاكم را موجب شده اند در حالي كه گوهر دين جز پرستش خدا و استقرار عدالت و در كنار مظلومان عليه ظالمين نيست.
اين ديدار ها در راستاي گفتگوي اديان صورت مي گيرد كه مسئله بسيار مهم در اكثر گفتگوها تلويحاً يا صراحتاً مطرح مي شود نگراني « انديشمندان» و سردمداران غربي از نفوذ اسلام است. آنها اين نفوذ را بصورت خطري جدي تلقي مي كنند كه مناسبات اجتماعي موجود در غرب را فرو مي پاشد ، لذا تدوين برنامه اي منظم و حساب شده براي آگاه كردن مردم عادي كوچه و خيابان از اسلام ضرورتي عيني دارد.
اين در حالي است كه غريبان در ارتباط با آگاهي از اسلام مؤلفه بسيار مهم اذهان عمومي را در نظر ندارند ، بلكه هر چند يكبار با برگزاري گفتگوها ازآخرين نظارت دانشمندان اسلامي و از روند تحولات فكري آنها بخوبي آگاه مي شوند و با مقداري تعارفهاي بي محتوا ما را به ادامه اين گفتگو ها تحريض مي كنند. آنها آگاهانه و قوياً از سرايت اين آراء در بين مردم جلوگيري مي نمايند و نهايـتاً غذاي فكري به طراحان استعمار و سوداگران سلامت و عافيت جامعه مي رسانند تا چراغ دست شبروان روشن تر شود.
در ديدار با رئيس دانشكده الهيات پروتستان مطرح شد :
معزي: غريبي ها آگاهانه از سرايت آراء دانشمندان مسلمان در بين مردم جلوگيري مي كنند
حجت السلام و المسلمين معزي ، رييس موسسه اسلامي امام علي(ع) در وين با پروفسور آدام ، رييس دانشكده الهيات پروتستان دانشگاه وين ديدار و در خصوص " لزوم رواج اسلام" به بحث و گفت و گو پرداخت.
به گزارش خبرگزاري " مهر" از دفتر وين ، پروفسور آدام با اشاره به افزايش مسلمين و نفوذ آراء اسلامي و « لزوم رواج اسلام » از جمله مباينت دو مقوله دين و سياست گفت : برخي از علماي اسلامي ، قرآن را بر اساس نو آوري هاي زمان تفسير مي كنند ، همانطور كه كاتوليكها و پروتستانها نيز ملزومات زمان را ملحوظ مي دارند.
نظر شما