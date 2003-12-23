معزي: غريبي ها آگاهانه از سرايت آراء دانشمندان مسلمان در ‏بين مردم جلوگيري مي كنند

به گزارش خبرگزاري " مهر" از دفتر وين ، پروفسور آدام با اشاره به افزايش مسلمين و نفوذ آراء ‏اسلامي و « لزوم رواج اسلام » از جمله مباينت دو مقوله دين و سياست گفت : برخي از علماي اسلامي ، قرآن را بر اساس نو آوري هاي زمان تفسير مي كنند ، همانطور كه كاتوليكها و ‏پروتستانها نيز ملزومات زمان را ملحوظ مي دارند.‏

وي در ادامه با تاكيد بر اهميت عدالت در اجتماع ، از اينكه اميد جواني وي در سالهاي 70 به استقرار صلح ‏جهان تحقق نيافت و جهان هنوز مورد لطمه جنگهاست ، اظهارتأسف نمود. ‏

وي در ادامه به « ادعاي مطلق بودن اديان » پرداخت و گفت : بايد راه حلي پيدا كرد كه ايده مطلق گرائي اديان ‏كه دردل هر ديني نهفته است ، باعث بروز انحصار طلبي و تبلور مطلق گرائي در جامعه نشود. ‏

درادامه اين ديدار ، حجت السلام معزي در باب تطبيق دين با زمان به اصل اجتهاد و حكم مسائل مستحدثه پرداخت و گفت : بايد توده هاي مردم از اعتقادات يكديگر مطلع گردند، به خصوص در شرايط كنوني كه تعداد مسلمانان در اروپا ‏رو به افزايش است، شناخت متقابل از يكديگر ضرورت بيشتري پيدا مي كند.‏

معزي در مورد جنگ هاي گريبانگير جوامع بشري گفت: واقعيت اين است كه هيچ جنگي در جهان ، انگيزه ‏اعتقادي نداشته و اگر هم بنام دين درگرفته باشد ، في الواقع در ارتباط با آن نبوده است ، اما معضل بزرگ اين است ‏كه اديان در آتش افروزي جنگها سكوت كرده اند و با اين ترتيب ، تقويت قدرت حاكم را موجب شده اند در حالي كه ‏گوهر دين جز پرستش خدا و استقرار عدالت و در كنار مظلومان عليه ظالمين نيست.‏

اين ديدار ها در راستاي گفتگوي اديان صورت مي گيرد كه مسئله بسيار مهم در اكثر گفتگوها ‏تلويحاً يا صراحتاً مطرح مي شود نگراني « انديشمندان» و سردمداران غربي از نفوذ اسلام است. آنها اين نفوذ را ‏بصورت خطري جدي تلقي مي كنند كه مناسبات اجتماعي موجود در غرب را فرو مي پاشد ، لذا تدوين ‏برنامه اي منظم و حساب شده براي آگاه كردن مردم عادي كوچه و خيابان از اسلام ضرورتي عيني دارد.

اين در حالي است كه غريبان در ارتباط با آگاهي از اسلام مؤلفه بسيار مهم اذهان عمومي را در نظر ندارند ، بلكه هر چند يكبار با ‏برگزاري گفتگوها ازآخرين نظارت دانشمندان اسلامي و از روند تحولات فكري آنها بخوبي آگاه مي شوند و با ‏مقداري تعارفهاي بي محتوا ما را به ادامه اين گفتگو ها تحريض مي كنند. آنها آگاهانه و قوياً از سرايت اين آراء در ‏بين مردم جلوگيري مي نمايند و نهايـتاً غذاي فكري به طراحان استعمار و سوداگران سلامت و عافيت جامعه مي ‏رسانند تا چراغ دست شبروان روشن تر شود.‏