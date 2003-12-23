۲ دی ۱۳۸۲، ۱۷:۴۷

در ديدار با رئيس دانشكده الهيات پروتستان مطرح شد :

معزي: غريبي ها آگاهانه از سرايت آراء دانشمندان مسلمان در ‏بين مردم جلوگيري مي كنند

حجت السلام و المسلمين معزي ، رييس موسسه اسلامي امام علي(ع) در وين با پروفسور آدام ، رييس دانشكده الهيات پروتستان دانشگاه وين ديدار و در خصوص " لزوم رواج اسلام" به بحث و گفت و گو پرداخت.

به گزارش خبرگزاري  " مهر"  از دفتر وين ،  پروفسور آدام با اشاره به  افزايش مسلمين و نفوذ آراء ‏اسلامي  و « لزوم رواج اسلام » از جمله مباينت دو مقوله دين و سياست گفت : برخي از علماي اسلامي ،  قرآن را بر اساس نو آوري هاي زمان تفسير مي كنند ،  همانطور كه كاتوليكها و ‏پروتستانها نيز ملزومات زمان را ملحوظ مي دارند.‏
وي در ادامه  با تاكيد بر اهميت عدالت در اجتماع  ، از اينكه اميد جواني وي در سالهاي 70 به استقرار صلح ‏جهان تحقق نيافت و جهان هنوز مورد لطمه جنگهاست ،  اظهارتأسف نمود. ‏
وي در ادامه به «  ادعاي مطلق  بودن اديان » پرداخت و گفت : بايد راه حلي پيدا كرد كه ايده مطلق گرائي اديان ‏كه دردل هر ديني نهفته است ،  باعث بروز انحصار طلبي و تبلور مطلق گرائي در جامعه نشود. ‏
درادامه اين ديدار ،  حجت السلام معزي در باب تطبيق دين با زمان به اصل اجتهاد و حكم مسائل مستحدثه پرداخت و گفت :  بايد توده هاي مردم از اعتقادات يكديگر مطلع گردند، به خصوص در شرايط كنوني كه تعداد مسلمانان در اروپا ‏رو به  افزايش است، شناخت متقابل از يكديگر ضرورت بيشتري پيدا مي كند.‏
معزي  در مورد جنگ هاي گريبانگير  جوامع بشري گفت: واقعيت اين است كه هيچ جنگي در جهان  ، انگيزه ‏اعتقادي نداشته و اگر هم بنام دين درگرفته باشد  ، في الواقع در ارتباط با آن نبوده است  ،  اما معضل بزرگ اين است ‏كه اديان در آتش افروزي جنگها سكوت كرده اند و با اين ترتيب ،  تقويت قدرت حاكم را موجب شده اند در حالي كه ‏گوهر دين جز پرستش خدا و استقرار عدالت و در كنار مظلومان عليه ظالمين نيست.‏
اين ديدار ها در راستاي گفتگوي اديان صورت مي گيرد كه مسئله بسيار مهم در اكثر گفتگوها ‏تلويحاً يا صراحتاً مطرح مي شود نگراني « انديشمندان» و سردمداران غربي از نفوذ اسلام است. آنها اين نفوذ را ‏بصورت خطري جدي تلقي مي كنند كه  مناسبات اجتماعي موجود در غرب را فرو مي پاشد  ،  لذا تدوين ‏برنامه اي منظم و حساب شده براي آگاه كردن مردم عادي كوچه و خيابان از اسلام ضرورتي عيني دارد.
اين در حالي است كه  غريبان در ارتباط با آگاهي از اسلام مؤلفه بسيار مهم اذهان عمومي را در نظر ندارند ،  بلكه هر چند يكبار با ‏برگزاري گفتگوها ازآخرين نظارت دانشمندان اسلامي و از روند تحولات فكري آنها بخوبي آگاه مي شوند و با ‏مقداري تعارفهاي بي محتوا ما را به ادامه اين گفتگو ها تحريض مي كنند. آنها  آگاهانه و قوياً از سرايت اين آراء در ‏بين مردم جلوگيري مي نمايند و نهايـتاً غذاي فكري به طراحان استعمار و سوداگران سلامت و عافيت جامعه مي ‏رسانند تا چراغ دست شبروان روشن تر شود.‏

کد مطلب 46186

